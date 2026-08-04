As rendas das casas poderão aumentar cerca de 2,5% em 2027, de acordo com a evolução da inflação. Em julho, a variação média anual dos preços no consumidor, excluindo a habitação, fixou-se nos 2,51%, indicador que serve de base ao cálculo da atualização anual.

Caso esta estimativa se confirme, uma renda de mil euros aumentará cerca de 25 euros por mês, acima da atualização de 2,24% aplicada este ano.

O valor oficial será conhecido no final de agosto, após a divulgação dos dados da inflação pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo depois publicado pelo Governo em Diário da República. Entretanto, o crédito à habitação continua a impulsionar os resultados da banca, com destaque para o crédito jovem.