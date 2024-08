Hoje é o último dia para pagar a 2ª prestação do IMI

Uma parte da Rua Adriano Pinto Basto, no centro de Vila Nova de Famalicão, vai ser encerrada ao trânsito durante a próxima semana.

A autarquia informa que, no troço que se inicia na Av. 25 de Abril e que termina no entroncamento com a Rua Camilo Castelo Branco, vai decorrer, de segunda a sexta-feira, trabalhos de retificação do pavimento.

Os condutores devem, por isso, procurar caminhos alternativos.