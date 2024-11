Jovens desaparecidos já regressaram a casa

O concelho da Trofa comemora 26 anos, data que assinala a 19 de novembro. No dia de aniversário, as celebrações começam com a sessão solene comemorativa, no auditório do Fórum Trofa XXI, a partir das 10h30. Pelas 12 horas, na Alameda da Estação será descerrado o Totem da Escultura “Gentes de Ferro”, da autoria de Paulo Neves. As oito figuras esculpidas representam as oito freguesias do concelho da Trofa, e «são um tributo às mãos calejadas, às vidas entrelaçadas e à coragem silenciosa de uma comunidade que construiu o seu futuro com perseverança e sacrifício», explica o município.

Ao final da tarde (a partir das 18 horas), é servida a tradicional vitela assada na tenda situada nos Parques N. Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

Mas as comemorações começam esta quinta-feira, dia 14, com um programa diversificado que chama os cidadãos para a celebração. Às 18h00, a Casa do Conhecimento recebe a tertúlia “Uma conversa com ASAS e Raquel Campos Franco”, uma sessão centrada numa reflexão sobre as empresas, autarquias e organizações sociais.

Sexta-feira, dia 15 de novembro, o Executivo Municipal vai à Escola Básica de Cerro 1, pelas 10h30, e às 14h30 visita a Escola Secundária da Trofa.

No domingo, 17 de novembro, às 10 horas, há Passeio de Bicicletas Antigas, com partida e chegada dos Parques de Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, numa organização conjunta com a Associação Coronado Runners, que inclui caminhada também pelas 10h00, no Largo de Mendões, em São Mamede do Coronado.

A partir das 15h30, as atenções estão voltadas para os Coretos no Parque Nossa Senhora das Dores com o concerto da Banda de Música da Trofa. O Auditório do Fórum Trofa XXI recebe, às 17h30, a cerimónia de entrega de prémios do Concurso Lusófono da Trofa 2024.