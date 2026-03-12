Concelho

Junta de Ribeirão insiste com a E-Redes para resolver falhas na iluminação pública

A Junta de Freguesia de Ribeirão manifestou preocupação com as falhas de energia na iluminação pública na zona de Santa Ana, na vila de Ribeirão, após várias reclamações de moradores.

Segundo a autarquia, desde o início de fevereiro têm sido realizadas diversas diligências junto das entidades responsáveis para resolver o problema. Entre as ações efetuadas estão vários registos de reclamação no Balcão Digital da E-Redes, nos dias 6 e 27 de fevereiro e 9 e 10 de março, bem como contactos telefónicos e comunicações com os serviços técnicos do Município de Vila Nova de Famalicão.

A situação é considerada particularmente preocupante na Rua Escolas de Santa Ana, onde a ausência de iluminação pública deixa a zona muito escura durante a noite, aumentando a sensação de insegurança entre a população.

A Junta de Freguesia esclarece que a gestão e manutenção da rede elétrica e da iluminação pública não são da sua responsabilidade, estando essas competências atribuídas à E-Redes. Ainda assim, garante que continuará a insistir junto das entidades competentes para que o problema seja resolvido com a maior brevidade possível.

CHEGA Famalicão anuncia nova coordenação jovem

A Juventude do CHEGA em Famalicão anunciou uma nova coordenação, com o objetivo de aumentar a participação dos jovens no concelho.

Esta semana, em Braga, realizou-se uma jornada de trabalho que reuniu os principais dirigentes locais e distritais. Raquel Soares foi nomeada coordenadora da Juventude da Comissão Política Concelhia e terá a missão de aproximar o partido dos jovens, com projetos concretos e atuação nas ruas, escolas e associações do concelho.

O CHEGA de Famalicão afirma manter o foco em temas como segurança, apoio às famílias, valorização do trabalho e defesa da identidade portuguesa.

Vereadora Vânia Marçal distinguida com Medalha de Mérito de Proteção e Socorro

A vereadora da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, Vânia Marçal, recebeu a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e com distintivo laranja, atribuída pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O despacho publicado em Diário da República a 11 de março, assinado pelo Presidente da ANEPC, José Manuel Moura, sublinha que a distinção reconhece o serviço prestado por Vânia Marçal à frente do Serviço Municipal de Proteção Civil, considerado “uma mais-valia relevante para a segurança das populações e a proteção de pessoas e bens no concelho”.

Ao longo da sua carreira na Câmara Municipal, iniciada em junho de 2008 no Gabinete Técnico Florestal, Vânia Marçal assumiu em 2014 a coordenação do serviço municipal de Proteção Civil, cargo que ocupou até outubro de 2025. Neste período, reforçou a organização e o planeamento do serviço, aumentou a capacidade operacional e consolidou a colaboração com outras entidades do sistema nacional de proteção civil.

O despacho realça também a sua intervenção durante a pandemia da COVID-19, a criação do Campus da Proteção Civil de Bairro e do Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, bem como a aposta na formação especializada e na realização de exercícios de simulação de emergência para testar e fortalecer a resposta do município.

Famalicense prepara-se para subir ao ponto mais alto dos Picos da Europa

O famalicense Nuno Dias vai participar, no próximo dia 20 de março, numa desafiante subida ao ponto mais alto dos Picos da Europa, a Torre Cerredo. A escalada apresenta um grau de dificuldade elevado, devido ao terreno íngreme, à presença de pedra solta e a uma crista bastante exposta.

Para enfrentar este desafio, Nuno Dias tem intensificado o treino físico, com especial foco no fortalecimento muscular e em técnicas de respiração.

A aventura será realizada por um grupo de nove participantes provenientes de vários países europeus: três italianos, dois espanhóis, dois polacos, um francês e o atleta de Famalicão.

Se tudo correr como previsto, Nuno Dias pretende ainda deixar hasteada no topo a bandeira da freguesia de Pedome, terra de onde é natural.

Famalicão: Rodrigo Pinheiro cumpre sonhos no Famalicão (vídeo)

Rodrigo Pinheiro, um jovem com 50 jogos ao serviço do FC Famalicão, recorda o trajeto que o trouxe a este número de partidas cumpridas em Vila do Conde , com o Rio Ave.

O defesa fez a estreia na I Liga ao serviço do emblema famalicense, clube que lhe abriu as portas da seleção sub-21.

Em declarações ao clube, Rodrigo diz que a marca dos 50 jogos “é um orgulho e que venham mais 50” e que o facto do Famalicão lhe ter aberto as portas da I Liga merece todo o seu agradecimento.

Em Famalicão “os meus sonhos começaram a realizar-se” e dá como ponto alto, até ao momento, o golo que marcou na abertura da presente época, ao Santa Clara.

O defesa diz estar a cumprir os seus sonhos e que a sua carreira está a ter a visibilidade que desejada. As oportunidades que o treinador tem dado e as boas exibições permitiram a chamada à seleção sub-21, mas não perde de vista uma chamada à seleção A.

Confira as declarações de Rodrigo Pinheiro no vídeo.

Famalicão: Crianças do JI de Oliveira S. Mateus assinalam dia da mulher

As crianças do Jardim de Infância de Oliveira de S. Mateus comemoraram o Dia Internacional da Mulher com várias atividades especiais dedicadas às mulheres mais importantes das suas vidas.

Para assinalar a data, as crianças prepararam um presente com a imagem da mulher que consideram mais especial, declamaram um poema e gravaram um pequeno vídeo que foi partilhado com as famílias, tornando este dia mais significativo.

Famalicão: Alunos da EB Bairro assistiram à peça de teatro “A árvore da minha avó”

Os alunos da turma G4A da Escola Básica de Bairro estiveram na apresentação da peça de teatro de cariz ambiental “A árvore da minha avó”, a estreia em Vila Nova de Famalicão.

A peça foi pensada e criada para as Eco-Escolas do concelho, com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para a importância da preservação do ambiente e da sustentabilidade.

Esta atividade integrou o IV Encontro Concelhio Eco-Escolas, sendo preparada pelo Gabinete de Sensibilização Ambiental. Este ano, o encontro realizou-se num formato e local diferentes do habitual, tendo lugar no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.