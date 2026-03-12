Junta de Ribeirão insiste com a E-Redes para resolver falhas na iluminação pública

A Junta de Freguesia de Ribeirão manifestou preocupação com as falhas de energia na iluminação pública na zona de Santa Ana, na vila de Ribeirão, após várias reclamações de moradores.

Segundo a autarquia, desde o início de fevereiro têm sido realizadas diversas diligências junto das entidades responsáveis para resolver o problema. Entre as ações efetuadas estão vários registos de reclamação no Balcão Digital da E-Redes, nos dias 6 e 27 de fevereiro e 9 e 10 de março, bem como contactos telefónicos e comunicações com os serviços técnicos do Município de Vila Nova de Famalicão.

A situação é considerada particularmente preocupante na Rua Escolas de Santa Ana, onde a ausência de iluminação pública deixa a zona muito escura durante a noite, aumentando a sensação de insegurança entre a população.

A Junta de Freguesia esclarece que a gestão e manutenção da rede elétrica e da iluminação pública não são da sua responsabilidade, estando essas competências atribuídas à E-Redes. Ainda assim, garante que continuará a insistir junto das entidades competentes para que o problema seja resolvido com a maior brevidade possível.