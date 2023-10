Mercadona celebra o Halloween com novidades “assustadoras” em forma de gomas e chocolates

Portugal tem uma longa tradição de casinos e oferece uma grande variedade aos seus cidadãos e turistas

A indústria dos casinos é muito forte e estável em Portugal, sendo também uma tradição de longa data. Portugal possui apenas 11 casinos no seu território, e tem uma história de casinos com mais de uma centena de anos, pois o primeiro casino foi inaugurado em 1904.

Alguns dos casinos mais famosos em Portugal estão próximos de zonas turísticas e, além de encontrar todos os jogos mais famosos, é possível assistir a espetáculos de música, teatro, encontrar restaurantes de grande qualidade e muitos outros eventos. Os casinos mais procurados em solo Português são:

– Hotel Casino Chaves – No norte de Portugal, o casino da cidade de Chaves disponibiliza uma vasta oferta de jogos e de outras opções de lazer, como um spa, um restaurante e uma sala de concertos;

– Casino Estoril – Este é, sem dúvida, o casino mais famoso de Portugal. Além disso, é também o maior casino da Europa e foi construído no início do século XX. Este casino disponibiliza centenas de slots, com mais de 200 jogos, com gráficos de alta definição.

– Casino de Tróia – Um dos casinos mais procurados pelos turistas é o Casino de Tróia. Este espaço conta com mais de 200 slots e 15 mesas de jogo;

– Casino Figueira – Este foi o primeiro casino inaugurado em Portugal, na cidade da Figueira do Foz. Este espaço tem uma grande quantidade de mesas de jogo, e uma arquitetura diferenciada. A sala tem mais de 300 máquinas de slots, e é possível encontrar também um restaurante e um salão de espetáculos;

– Casino Lisboa – Situado na zona do Parque das Nações, o Casino Lisboa, tem cerca de 1000 slots e mais de 20 mesas de póquer, blackjack e roleta. Este casino tem ainda vários restaurantes, bares e zonas entretenimento;

– Casino da Póvoa – A Póvoa de Varzim tem um casino em estilo neoclássico, da década de 1930. O casino 650 slots e uma grande oferta de mesas de póquer, blackjack, ou roleta. Neste casino é possível encontrar também um restaurante, uma sala onde se realizam concertos e um bar;

– Casino de Vilamoura – Situado no Algarve, o Casino de Vilamoura oferece mais de 500 slots e muitas mesas de jogo. É um local onde se realizam também diversos torneios de póquer, assim como espetáculos de música e teatro.

A opção de jogos de casino online também é muito vasta em Portugal

Online

O casino online está também em grande crescimento desde a legalização do casino online em Portugal. A Lei do Jogo Online, que permitiu e regulamentou o casino online e as apostas desportivas, foi publicada em abril de 2015. O casino online proporciona um tipo de experiência diferente, que complementa a experiência do casino tradicional. As melhores plataformas de casino online disponibilizam websites tecnologicamente avançados e apelativos, que simulam a experiência de estar num casino real, com todas as vantagens do mundo online: a comodidade, rapidez, facilidade de acesso e maior variedade de jogos.

O surgimento do casino online, nos anos 2000, levou a que a popularidade dos jogos de casino conhecesse um crescimento ainda maior do que nos anos anteriores. Hoje em dia é possível a um apostador, mesmo estado fisicamente longe de um casino, beneficiar das emoções semelhantes às que teria num espaço de jogo de pedra e tijolo. Além disso, pela variedade maior de jogos, temas e bónus do casino online, têm aparecido milhares de novos jogadores nestas plataformas, aumentado assim, ainda mais, a popularidade de jogos como as slots, a roleta, o póquer ou o blackjack. A 888 Casino é famosa em Portugal pois disponibiliza a melhor oferta de slots com jackpot, e cinco versões de póquer, além de uma grande qualidade e segurança no seu website. Além disso, este é o único casino legalizado em Portugal com jackpots diários. Nesta plataforma, os novos jogadores beneficiam de um bónus de 8€ grátis no registo.

Para escolher uma plataforma e um jogo de casino online é importante ter em conta vários fatores, tais como os bónus oferecidos, o tipo e quantidade de jogos disponíveis, a qualidade das aplicações para dispositivos móveis, e ainda as opções de depósito, levantamento e também a rapidez e qualidade do apoio ao cliente.

Contudo, é possível que a sua preferência recaia sobre outro operador. Com este artigo pretendemos apenas facilitar-lhe a pesquisa e colocar à sua disposição um conjunto de informações importantes. Ainda assim, este é apenas um conselho que terá de ser adicionado às suas necessidades e preferências enquanto jogador de casino.

Em 2022 e, de acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, entidade pertencente ao Turismo de Portugal e que regula a atividade de jogo online, as receitas do jogo atingiram um máximo de 159,1 milhões de euros.