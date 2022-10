Mercadona vende peixe português

Os alunos da Escola Profissional FORAVE têm ao dispor um laboratório com tecnologia de ponta, que foi comparticipado pela Continental Mabor. A inauguração do ContiLab3 aconteceu na quinta-feira, 13 de outubro, com a presença do vereador da Educação e Ciência, Augusto Lima, que esteve acompanhado por Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor.

O ContiLab3 é um FabLab equipado com tecnologia de ponta para os alunos desenvolverem competências na área da robótica, da prototipagem 3D e mecatrónica, com tecnologia similar à usada na indústria 4.0.

«Como escola profissional, temos feito investimentos na área tecnológica e este laboratório permite-nos juntar no mesmo espaço um conjunto de equipamentos que poderão ser utilizados não só pelos nossos alunos, como pela comunidade, para a experimentação na área da mecatrónica, da Robótica, da impressão 3D, e por empresas, nossas parceiras estratégicas», apontou Manuela Guimarães, diretora da escola profissional FORAVE.

Augusto Lima, vereador da Educação, referiu que «este laboratório acrescenta capacitação ao ecossistema empreendedor do concelho e prepara e motiva os estudantes para a indústria, para a inovação e para a tecnologia, que é o caminho para o futuro», realça.

O ContiLab3 – Space Maker é uma ferramenta que já está disponível para os alunos e que ilustra o portefólio da candidatura apresentada pela FORAVE para o acolhimento de um Centro Tecnológico Especializado (CTE) no âmbito da eletrónica e automação. O processo ainda está em curso e está a ser desenvolvido em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão, no qual é vincado o facto do concelho ser um território com identidade empresarial, com quadros de pessoal altamente qualificados, talentosos e criativos, capazes de contribuir para os novos desafios da indústria.

Refira-se que para além da inauguração do novo laboratório dedicado à criação e inovação, a FORAVE fez também a entrega de diplomas aos alunos que concluíram o processo de formação no último ano letivo.