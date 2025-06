Município da Trofa e GNR assinam protocolo para reforço da vigilância florestal

Em comunicado, a Comissão Política Distrital de Braga do PSD regozija-se com a nomeação de José Manuel Fernandes, reconduzido no Ministério da Agricultura e Pescas; e com a indicação de Fernando Alexandre para continuar no Ministério da Educação. Para a distrital do PSD, liderada por Paulo Cunha, «são dois dos mais destacados quadros políticos do distrito de Braga» e a sua escolha «representa não apenas o reconhecimento do mérito individual de ambos, mas também a valorização do capital humano e da competência que o distrito de Braga tem dado ao país».

«Com um percurso europeu de grande prestígio e uma profunda ligação ao território, José Manuel Fernandes assumirá a pasta da Agricultura com a legitimidade de quem conhece, por dentro, os desafios do setor e a importância estratégica do mundo rural para a coesão económica e social. O seu desempenho como eurodeputado, onde foi relator do maior orçamento europeu de sempre, é uma referência de trabalho, visão e compromisso com o desenvolvimento sustentável», reage o líder distrital do PSD, Paulo Cunha.

Quanto a Fernando Alexandre, a distrital de Braga considera-o um «académico respeitado e economista com larga experiência na análise e formulação de políticas públicas, regressa ao Ministério da Educação, com provas dadas de seriedade, rigor técnico e capacidade reformista. A sua designação é um sinal claro de que a Educação continuará a ser uma prioridade nacional, orientada para a valorização do conhecimento, da igualdade de oportunidades e da excelência da escola pública».

Sobre esta legislatura, Paulo Cunha mostra confiança de que «ambos saberão, com competência e sentido de missão, honrar o serviço público e representar com dignidade e eficácia o distrito de Braga no seio do Governo de Portugal».