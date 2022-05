Nova ponte sobre o Rio Ave no início de 2025

Peregrinos famalicenses já “caminham mais com a fé do que com os pés”

O grupo de peregrino a caminho do Santuário de Fátima já passou Condeixa a caminho de Pombal, onde vão pernoitar no pavilhão municipal. A etapa de hoje, com cerca de 38 km, começou empurrada pelo tempo fresco, mas entretanto o calor já aperta e o cansaço faz-se sentir mais. Algumas bolhas, uma ou outra entorse e dores musculares são alguns dos sintomas, normais, depois de vários dias de caminhada. Como diz Patrícia Ribeiro, já se “caminha mais com a fé do que com os pés”.

Quase a chegar a Fátima, prevista para amanhã depois do almoço, ligeiramente mais tarde do que o previsto, devido ao grupo ser grande, o que torna o andamento mais lento. Para facilitar a coordenação e a segurança, os peregrinos mais experientes caminham espalhados pelo grupo, com coletes refletores diferentes. E tudo está a correr bem.

Patrícia Ribeiro realça a muita entreajuda e a união do grupo como forma de superar as dificuldades. Por exemplo, ontem aconteceu um imprevisto, é que o pavilhão coberto onde iam dormir estava ocupado e tiveram que dormir em tendas. A fé e a vontade de superação são mais fortes.