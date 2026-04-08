Concelho

Padre de Joane com denúncias de abusos vê caso arquivado e pode voltar às funções

A Arquidiocese de Braga decidiu arquivar o processo e as denúncias de alegados abusos sexuais de menores envolvendo o cónego Fernando Sousa e Silva, sacerdote da vila de Joane, em Famalicão. A decisão surge após análise do Dicastério competente da Santa Sé, que concluiu não existirem razões suficientes para ultrapassar a prescrição dos factos.

Segundo comunicado divulgado esta quarta-feira, as queixas, recebidas desde novembro de 2019, referiam-se a alegados comportamentos ocorridos no contexto do sacramento da confissão. Apesar do arquivamento, a arquidiocese admite que poderão ter existido “comportamentos imprudentes ou inadequados” por parte do sacerdote, atualmente com 93 anos.

O processo canónico fica assim encerrado, sendo também levantadas as medidas disciplinares impostas em julho de 2022. O cónego poderá retomar o exercício do ministério sacerdotal, ainda que com recomendações de prudência, discrição e recolhimento.

A Arquidiocese de Braga dirigiu ainda palavras de proximidade às pessoas que apresentaram denúncias, reconhecendo a coragem de quem decidiu falar, mesmo que os factos não tenham sido qualificados como abuso sexual. Reiterou também o compromisso com a proteção de menores e a prevenção de situações de risco, garantindo apoio às vítimas através das estruturas competentes.

Por fim, a Igreja manifestou solidariedade com a comunidade paroquial de Joane, sublinhando que o processo foi longo e marcado por inquietação, mas defendendo a importância de continuar um caminho de reconciliação.

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Aumento ‘brutal’ da temperatura: 30 graus para esta quinta-feira

Depois de uma quarta-feira marcada pelo tempo fresco e chuvoso, espera-se uma autêntica quinta-feira de verão.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas vão subir de forma drástica para o patamar dos 30 graus.

A tendência é para uma nova descida na sexta e sábado, com as máximas a regressarem à casa dos 15 a 17 graus.

Pode seguir a previsão ao detalhe aqui

Famalicão: PS vota contra o Relatório e Contas de 2025 da Câmara Municipal

Os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anunciaram, em comunicado, que vão votar contra o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2025, que serão analisados e votados esta quinta-feira, em reunião do executivo.

Os socialistas já analisaram os documentos e realçam que há «degradação da situação financeira do município, marcada por um resultado líquido negativo num período em que a carga fiscal sobre os munícipes atingiu valores históricos». Sublinham que houve um aumento de 14% na cobrança de impostos e taxas, mas que o ano encerrou com um prejuízo de três milhões de euros, em contraste com os sete milhões de euros de lucro do ano de 2024.

Para os socialistas, este resultado «evidencia uma gestão ineficiente que não consegue controlar a despesa corrente, assinalando-se um aumento de seis milhões de euros na aquisição de bens e serviços e de cinco milhões de euros em gastos com pessoal».

O PS denuncia, também, a perda de fundos do PRR para a construção de 60 habitações e do risco «iminente» de perda de verbas destinadas às unidades de saúde.

Eduardo Oliveira, vereador e presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão, sublinha que «é inaceitável que, num ano de cobrança fiscal recorde e com transferências do Estado a atingir os 60 milhões de euros, a Câmara apresente um resultado negativo e continue a sufocar o orçamento das famílias, recusando-se a devolver os sete milhões de euros de IRS que o PS propôs que fossem entregues aos cidadãos». Reafirma a necessidade de uma «gestão mais racional e transparente, que privilegie o investimento produtivo e a redução da carga fiscal», aponta o dirigente socialista.

Famalicão: Câmara Municipal assina protocolos com 18 coletividades

Esta quinta-feira, às 18h30, na sala de conferências dos Paços do Concelho, decorre a assinatura dos contratos-programa de apoio às coletividades desportivas que organizam os Campeonatos Concelhios de Famalicão.

Serão assinados protocolos com 18 coletividades famalicenses envolvidas na organização dos campeonatos concelhios de futsal, pesca desportiva, bilhar, ténis, BTT e trail. A realização destas competições envolve um investimento municipal na ordem dos 70 mil euros e um universo de 10 mil atletas.

Famalicão defronta Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal

Realizou-se esta quarta-feira o sorteio da Final Eight da Taça de Portugal e o FC Famalicão vai defrontar o Sporting, um dos emblemas maiores da modalidade.

Cinco equipas da Liga Placard e três da 2.ª divisão formam o grupo de oito apurados para esta fase da competição. Realce para os jogos de Sporting e Benfica, com a formação de Alvalade a defrontar o FC Famalicão e as águias a terem pela frente o Leões de Porto Salvo.

Nas restantes partidas dos quartos de final, o Benfica defronta os Leões de Porto Salvo; o Nun’Álvares joga com o Viseu 2001, enquanto o Ferreira do Zêzere tem pela frente a ACD Ladoeiro. O Pavilhão Multiusos de Gondomar volta a ser o palco para esta fase de decisões da competição que vai disputar-se entre 22 e 26 de abril.

Famalicão: «De nada serve o ponto no Dragão, se não conseguirmos os três com o Moreirense» (c/vídeo)

O médio Marcos Peña foi o escolhido para realizar a antevisão ao jogo frente ao Moreirense, desta sexta-feira, às 20:45, da 29ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Em declarações ao clube, Marcos Peña afirma que de nada serve o empate no Dragão se a equipa não conseguir vencer o Moreirense, «um adversário forte e que tem feito uma boa temporada». No entanto, o médio espanhol está seguro de que a equipa está preparada para o jogo.

Apesar de gostar de jogar mais a 6, pode jogar a 8 tendo em conta as suas características, destaca a grande aposta do Famalicão em jovens e acredita que escolheu o sítio certo para se desenvolver.

Marcos Peña agradece o apoio dos adeptos nas últimas partidas, com realce para o último no Estádio do Dragão, onde apelida que foi uma «loucura»; pede para continuarem a apoiar e garante que o Famalicão «está focado em acabar bem o campeonato».

O espanhol chegou esta época à equipa famalicense, proveniente do UD Almeria, onde fez todo o seu percurso de formação até chegar a Portugal.

O médio de 21 anos, procura somar mais minutos, apesar de ter 16 jogos realizados, tem apenas 396 minutos jogados.

 

FC Famalicão é o clube português que mais aposta em jogadores sub-21

Segundo um estudo realizado pelo CIES (Centro Internacional de Estudos Desportivos), o Futebol Clube Famalicão é quem mais aposta em jogadores sub-21 nos últimos 5 anos em Portugal.

No total, os jogadores sub-21 em Famalicão, somam 13,5% dos minutos jogados.

Segundo dados do Transfermarket, a formação famalicense tem o plantel com a média de idade mais jovem da primeira liga com 24,3 anos.

Em destaque jogadores como Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Ibrahima Ba ou Pedro Bondo.

 