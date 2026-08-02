A semana deverá começar com chuva em Vila Nova de Famalicão. De acordo com a previsão meteorológica, esta segunda-feira são esperados períodos de chuva ou aguaceiros fracos. As temperaturas deverão variar entre os 16 e os 28 graus.

Na terça-feira, o cenário mantém-se, com previsão de chuva ou aguaceiros fracos. As temperaturas deverão oscilar entre os 18 e os 27 graus.

A partir de quarta-feira, o tempo deverá melhorar, com o regresso do céu parcialmente nublado e, nos dias seguintes, céu pouco nublado e temperaturas máximas a rondar os 30 graus.