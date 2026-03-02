PSP alerta para burla do “WhatsApp Gold”

A Polícia de Segurança Pública está a alertar para uma nova tentativa de burla que circula através do WhatsApp.

Segundo a PSP, os utilizadores estão a receber uma mensagem que convida à atualização para uma suposta versão “WhatsApp Gold”. No entanto, trata-se de uma fraude.

Ao carregar no link indicado na mensagem, o telemóvel ou outro dispositivo pode ficar infetado com vírus.

As autoridades aconselham a eliminar imediatamente a mensagem e a não clicar em qualquer ligação. A PSP recorda ainda que apenas existem as versões WhatsApp Messenger e WhatsApp Business.