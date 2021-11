Rali: Sousa & Silva vencem e lideram campeonato X2-10

No Rali de Gondomar, a contar para o Campeonato Norte de Ralis, a dupla João Pedro Sousa e Tiago Silva venceu na classe X2-10 e terminou em 9.º lugar na classificação absoluta.

Visivelmente satisfeito com a prestação e com o resultado, o ninense explicou que «apesar de ter sido o rali mais difícil da nossa curta carreira, foi também a prova em que conseguimos alcançar a melhor classificação absoluta, um bom indicador da nossa competitividade».

Com este resultado, volta a passar para a liderança do campeonato, na classe X2-10, a qual promete defender já na próxima prova, no dia 27 de novembro, em Viana do Castelo.

A prova de Gondomar, marcada pela chuva forte, marca o regresso aos bons resultados após o despiste em Santo Tirso. «Era a nossa estreia na chuva e no primeiro troço sentimos mesmo um choque, pois a chuva era tão forte que a visibilidade era muito reduzida e a aderência ainda menor. Perdemos bastante tempo nesse troço e sabíamos que ia ser difícil recuperar, mas no troço seguinte conseguimos fazer um quarto tempo absoluto e passar para a liderança da nossa classe», refere João Pedro Sousa.

O piloto, ao volante de um Renault Clio RS, confessa que «a meio do rali, perante a pressão da concorrência e face às condições precárias de visibilidade e de aderência, decidimos não forçar o andamento e trazer o carro inteiro até ao final. Sabemos que podíamos ter sido mais rápidos, mas todos os pontos são importantes e no final de um dia bastante duro, tanto físico, como psicológico, acabámos brindados com uma vitória na classe e no grupo e ainda um lugar no top 10». João Pedro Sousa e Tiago Silva agradecem o apoio incondicional dos patrocinadores.