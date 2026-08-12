As novas regras usadas para calcular as pensões estão a fazer baixar o valor das reformas. Dados da Segurança Social, citados pelo Jornal de Negócios, apontam para uma redução média que pode chegar aos 10%.

A principal mudança está na forma como são considerados os salários. Atualmente, entram no cálculo os rendimentos de toda a carreira contributiva, até 40 anos. Antes, eram considerados apenas os 10 melhores anos dos últimos 15.

Como os salários costumam ser mais altos nos últimos anos de trabalho, esta alteração faz baixar o valor usado para calcular a pensão. Em média, essa diferença ronda os 20%.

As novas regras começaram a ser aplicadas de forma gradual em 2007. Em 2022, já tinham provocado uma redução de 4,5% no valor das pensões, quando comparadas com o cálculo feito pelas regras antigas.

O efeito deverá ser maior nos próximos anos, à medida que mais reformas forem calculadas segundo o novo modelo.