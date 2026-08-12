Conduzir a 180 ou 200 km/h pode deixar de ser apenas uma infração e passar a ser considerado crime. A proposta está em estudo para o novo Código da Estrada, que está já 70% estabilizado.

A medida faz parte de um conjunto de alterações que o Governo pretende introduzir para reforçar a segurança rodoviária. O objetivo é travar comportamentos considerados de maior risco e reduzir o número de acidentes graves.

O novo código poderá também trazer mais radares e operações STOP sem aviso prévio. A partir de 1 de novembro, estão ainda previstos testes-piloto para identificar comportamentos ao volante, incluindo excesso de velocidade, utilização do telemóvel e matrículas falsas.

O Governo está igualmente a analisar cerca de 70 propostas recebidas durante a discussão da nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária.

A estratégia pretende contribuir para reduzir para metade, até 2030, o número de mortos e feridos graves nas estradas, face aos valores de 2019.