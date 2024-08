Região em aviso amarelo devido ao tempo quente

Dia 26 de agosto, em frente ao Hospital de Famalicão, vai decorrer uma concentração de enfermeiros, organizada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). A manifestação, marcada para as 11h, tem como objetivo exigir melhores condições de trabalho e a valorização dos profissionais de saúde.

O protesto surge após reuniões, com a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave, que se tornaram inconclusivas. Entre as queixas estão o que consideram ser injustiças que afetam os enfermeiros admitidos com recibos verdes.

Esta classe de profissionais de saúde também exige a contabilização dos pontos para progressão na carreira, mesmo para aqueles admitidos no segundo semestre do ano, e a consolidação dos vínculos precários, que afetam muitos profissionais que desempenham funções permanentes.