A Junta de Freguesia de Novais entregou esta semana o primeiro Cheque Bebé da freguesia, atribuído ao pequeno Salvador da Mota Moreira.

A iniciativa assinala o arranque de uma medida de apoio à natalidade, criada para incentivar as famílias e apoiar quem escolhe constituir família em Novais.

Segundo a Junta de Freguesia, este apoio reflete o compromisso da autarquia em promover a natalidade e contribuir para o futuro da comunidade.

Na ocasião, foram ainda desejadas muitas felicidades ao pequeno Salvador e aos seus pais nesta nova etapa das suas vidas.