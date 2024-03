Sorte grande: Milhão saiu em Braga

A candidatura distrital do Bloco de Esquerda visitou, na passada sexta-feira, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estrutura que integra os hospitais de Famalicão e Santo Tirso. Após o encontro, o cabeça de lista bloquista considerou que «é necessário um novo edifício em Famalicão para acolher a saúde mental». Bruno Maia considera que depois de Santo Tirso ter finalizado a construção do novo edifício, importa agora igual estrutura em Famalicão.

Ainda do encontro com o Conselho de Administração resulta «a falta de alguns especialistas, mas há também um esforço de manutenção dos cuidados de saúde essenciais. Com todas as dificuldades que o SNS tem enfrentado, este é um bom exemplo de que uma boa gestão pública pode melhorar os cuidados de saúde das populações», reconheceu o candidato.

Da comitiva do Bloco de Esquerda presente na reunião fizeram ainda parte Miguel Roque (de Famalicão) e Miguel Correia (membro da lista do Bloco de Esquerda no distrito do Porto, do concelho de Santo Tirso).

Em comunicado, Bruno Maia assume que «é fundamental capacitar o Serviço Nacional de Saúde e dignificar as carreiras dos seus profissionais, bem como a autonomia e responsabilização das administrações que permitam resposta adequada, e em tempo útil, às necessidades de cada momento».