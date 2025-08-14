Sociedade

Supermercado cada vez mais caro: alerta DECO

Ir hoje ao supermercado custa, em média, mais 22 euros do que no mesmo período de 2024.

Os dados são da DECO Proteste, que analisou cerca de 60 produtos do cabaz alimentar essencial. Atualmente, este cabaz custa 244,30 euros, com o café torrado moído a registar a maior subida anual: 54%.

Desde janeiro de 2022, antes da guerra na Ucrânia, o preço total aumentou mais de 50 euros.

Mostra Comunitária anima Abade de Vermoim esta quinta e sexta-feira

O Adro da Igreja de Abade de Vermoim recebe esta quinta e sexta-feira a Mostra Comunitária.

As festividades arrancam na quinta-feira, dia 14, com música gravada a partir das 9h00 e, durante a tarde, a animação dos Zés P’reiras de Barcelinhos, que percorrerão a freguesia. A abertura oficial da Mostra Comunitária acontece às 19h00, seguindo-se, às 21h00, a Procissão de Velas acompanhada pelos escuteiros de Antas. A noite continua com a atuação da Banda Kontalento, às 22h30, e encerra com uma grandiosa sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

Na sexta-feira, dia 15, a Mostra Comunitária reabre às 9h00. A manhã contará com Missa Solene, às 10h30, acompanhada pelo Duo Polifonia. À tarde, o programa prossegue com a recitação do terço às 15h00, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, novamente acompanhada pelos escuteiros locais. A partir das 17h00, haverá música e folclore com o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, João Claro & Benvinda Costa.

A encerrar as celebrações, às 21h30, sobe ao palco Vitor Faria e a sua banda, ficando o último momento da festa reservado para o fogo de artifício, marcado para as 23h00.

Gasóleo mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço do gasóleo.

Segundo a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para ficar 1,5 cêntimos mais barato por litro.

No caso da gasolina, não se prevê nenhuma alteração.

Famalicão manifesta solidariedade a São Vicente após tempestade em Cabo Verde

O Município de Vila Nova de Famalicão expressou a sua solidariedade à cidade e ao povo de São Vicente, em Cabo Verde, na sequência dos trágicos acontecimentos provocados pela forte tempestade que, na madrugada da última segunda-feira, atingiu aquela cidade, tendo provocado cheias e feito várias vítimas.

Em missiva enviada ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o presidente da autarquia famalicense, Mário Passos, escreveu: “Associo-me à dor de todos quantos perderam familiares e amigos neste trágico acontecimento. O Município de Vila Nova de Famalicão está disponível para prestar o apoio possível, contribuindo para a recuperação do território e para o restabelecimento da normalidade.”

O autarca famalicense reforçou ainda que “os laços que unem Famalicão e São Vicente vão muito além do protocolo de geminação, são laços de amizade e solidariedade que se mantêm vivos há mais de duas décadas”.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão e o Município de São Vicente estão geminados desde 2001, numa relação que tem resultado em cooperação institucional, intercâmbios culturais e desportivos, e apoio socioeducativo.

Portugal vive um dos piores anos de fogo desde 2017

A área ardida em Portugal duplicou nas últimas duas semanas, ultrapassando os 63 mil hectares destruídos desde o início do ano.

Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, citados pelo Diário de Notícias, 2025 já está entre os três piores anos de incêndios desde 2017.

Ainda assim, está longe dos valores de 2003 e 2005, quando arderam 400 mil e 320 mil hectares, respetivamente.

Milhares de portugueses já esgotaram plafond de autobaixas este ano

Até ao final de julho, cerca de 52 mil pessoas já utilizaram o limite anual de autodeclarações de doença, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados pelo Público.

Este ano, o SNS emitiu 311 mil autobaixas, que permitem até três dias de ausência por doença sem baixa médica. As segundas e quartas-feiras são os dias mais escolhidos.

Em 2024, quase 100 mil portugueses atingiram o plafond.

Hoje há cinema ao ar livre na Devesa (22h00)

Depois de uma pausa em julho, o Cinema Paraíso está de volta ao Parque da Devesa. Hoje, às 22h00, será exibido “Mickey 17” (2025), de Bong Joon Ho, um filme de ficção científica protagonizado por Robert Pattinson.

A sessão é gratuita e faz parte desta iniciativa do Cineclube de Joane, da Casa das Artes e do Município de Famalicão, que transforma os espaços ao ar livre do concelho em salas de cinema durante os meses de verão.

Venha descobrir uma história surpreendente sobre identidade, clonagem e sobrevivência, numa noite que promete surpreender.