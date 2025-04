Trofa: 2.º Encontro do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

O 2.º Encontro SAAS Trofa – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, tem lugar no auditório do Fórum Trofa XXI, esta quinta-feira. Esta organização da Câmara Municipal da Trofa tem como principal objetivo promover a partilha de experiências e discutir estratégias para o aperfeiçoamento dos serviços prestados na área da Ação Social.

O tema em análise é “Das expetativas aos limites e constrangimentos da intervenção”. Arranca às 10h30, sobre o tema “Das expetativas aos limites e constrangimentos da intervenção” e será composto por 5 oradores: Artur Pereira, do Núcleo de Respostas Sociais, do Instituto de Segurança Social do Centro Distrital do Porto; Álvaro Santos, autor do livro “Políticas de Habitação Acessível do Norte de Portugal e na Europa”; Joaquim Freitas, presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental; Helena Martins, professora e investigadora no âmbito da transferência de competências; Pedro Barros, advogado e formador no Instituto CRIAP.

Por volta das 11h30 serão discutidas as expetativas na intervenção do SAAS, com Abel Silva, coordenador da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); Inês Casquilho-Martins, professora e autora de vários livros de Planeamento da Intervenção Social; Gustavo Borges, especialista em Saúde Pública e Ex-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública; Marina Moreira, psicóloga e gestora de projetos na Iris Incubadora de Inovação Social; Tânia Teixeira, psiquiatra e coordenadora da Equipa Comunitária de Saúde Mental ULS Médio Ave.

A iniciativa é gratuita e está aberta a todos os interessados, sendo a inscrição obrigatória junto dos serviços de Ação Social da Câmara Municipal da Trofa.