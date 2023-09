Trofa leva seniores à Quinta da Malafaia

Para cumprir a tradição dos domingos do século passado, a Câmara da Trofa promove o “Domingar”. Assim, no dia 10 de setembro, nos Parques Nossa Senhora das Dores e dr. Lima Carneiro, realiza-se mais uma festa, com o XXIII Festival de Folclore e a 8.ª Feira Rural.

O presidente da Câmara Municipal da Trofa considera que «iniciativas como o “Domingar” são de extrema importância para manter viva a cultura de um povo. Homenagear as nossas tradições e as nossas raízes é algo vamos continuar a fazer», frisou.

Esta iniciativa terá início pelas 11h00, com a missa campal, na Concha Acústica, seguindo-se um piquenique, pelas 13h00, com o slogan “Traga o seu Farnel e Junte-se a nós”. Durante a tarde, haverá o passeio de charrete, totalmente gratuito, e jogos tradicionais. Pelas 16h00, terá início o XXIII encontro de folclore com a participação do Rancho Etnográfico de Danças e Cantares de Santiago de Bougado, o Rancho Folclórico de S. Romão do Coroado, o Rancho Folclórico da Trofa, o Rancho das Lavradeiras da Trofa e o Rancho Folclórico de Alvarelhos.

Em simultâneo tem lugar a 8.ª Feira Rural, também nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.