Região

Cibersegurança em destaque no IPCA Cyber Summit 2026

O IPCA organiza, a 26 de maio, o Cyber Summit 2026, um evento dedicado aos desafios da cibersegurança que reúne especialistas para discutir a proteção de sistemas e a continuidade face a ameaças digitais.

A iniciativa vai ter lugar no campus de Barcelos, com início às 9h00, e promove a reflexão sobre os desafios atuais da segurança digital e o impacto das ameaças cibernéticas nas organizações.

O evento inclui sessões de debate e intervenções especializadas com o objetivo de divulgar boas práticas, reforçar competências e estimular a cooperação entre o meio académico e o tecido empresarial.

As inscrições para participar no evento e a informação detalhada da programação estão disponíveis aqui.

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Maior festival universitário europeu de minicarros personalizados chega a Guimarães

A Universidade do Minho, em Guimarães, recebe no dia 27 de maio, o Race Party, considerado o maior festival académico europeu de provas de minicarros personalizados.

Nesta edição – a 11.ª – são aguardados 200 alunos de engenharia em provas de design, rapidez e distância, além de desafios surpresa e dos campeões e de vários prémios. O festival decorre das 12h00 às 16h30, na nave principal do campus de Azurém, sendo a entrada livre. A organização é do Departamento de Engenharia Mecânica e ao Centro de Investigação em Microssistemas Eletromecânicos (CMEMS) da Escola de Engenharia da UMinho.

Os minicarros foram construídos no decurso do presente semestre letivo e seguem os princípios da engenharia, procurando bons desempenhos (sem combustível nem bateria), soluções criativas, design inovador e preocupação ambiental, além de se fomentar o espírito de equipa.

Nesta Race Party há uma prova de rapidez, às 12h30, em que cada minicarro, acionado apenas por uma mola, percorre cinco metros o mais rápido possível. A prova de distância é às 15h00 e ganha o veículo que chegar mais longe num só lançamento. Segue-se a prova surpresa. São 15 minutos para cada grupo ajustar a eficiência e performance do seu bólide para um determinado objetivo. Já o desafio dos campeões vai permitir, às 16h00, uma última tentativa para os concorrentes que queiram superar o desempenho dos minicarros vencedores.

Esta iniciativa, criada em 2015, é comparável a eventos similares dos EUA e permite a estudantes portugueses de engenharia desenvolverem protótipos físicos e virtuais com várias soluções, adequando a complexidade ao seu grau de conhecimento científico-tecnológico e à sua ligação a uma futura profissão.

Banda de Música da Trofa celebra 75.º aniversário

No âmbito do 75.º aniversário da Banda de Música da Trofa, foi agendada uma semana cultural, entre 18 e 21 de junho, que vai decorrer na sede da instituição.

Quinta-feira, dia 18, às 19 horas, será celebrada missa na igreja matriz da Trofa; sexta-feira, 21 horas, porto de honra; 21h30, atuação do Grupo de Dança Paranho e Paradela; 22h30, dj Duart; dia 20 de junho, 15 horas, arruada da Orquestra Juvenil EMAT; 16 horas, atuação do Grupo de Bombos de Sabrosa; 18 horas, concerto da Orquestra Juvenil EMAT; 21horas, subida ao palco das tunas académicas de Medicina do Porto e da Escola Superior de Saúde de Santa Maria; 23 horas, fogo de artifício; 23h30, interpretação de Amigo Simão.

No domingo, dia 21, pelas 10 horas, caminhada de 7 km (inscrição em https://www.arparadela.pt); às 10h30, atuação do Grupo de Bombos de Figueiró e, às 15 horas, exibe-se o Rancho Folclórico da Trofa.

No sábado haverá jantar com arroz de cabidela; no domingo, é almoço e a ementa é feijoada. Reserva (17,5 euros) através do 919 207 204.

Câmaras de Famalicão, Trofa, Santo Tirso e Vila do Conde unidas na proteção do Rio Ave

Os quatro municípios vão reunir, a 28 de maio, nos Paços do Concelho da Trofa, com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para definir uma estratégia intermunicipal para a reabilitação e valorização ambiental do rio Ave.

A reunião terá como principal foco a proliferação do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), espécie invasora que tem afetado o ecossistema fluvial, comprometendo a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e a utilização sustentável do rio.

A sessão de trabalho permitirá efetuar um diagnóstico da situação, avaliar estratégias para a remoção e controlo da espécie invasora, reforçar a articulação institucional entre os municípios e a APA e identificar eventuais linhas de financiamento que permitam intervenções estruturadas e sustentáveis.

Esta iniciativa assume um carácter inédito, reunindo pela primeira vez os quatro municípios atravessados pelo rio Ave numa ação conjunta de cooperação institucional orientada para a recuperação ambiental e valorização deste importante recurso natural.

Com esta iniciativa, os municípios reforçam o compromisso com a sustentabilidade ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a valorização ecológica e paisagística do rio Ave, promovendo uma abordagem integrada e de longo prazo para a reabilitação deste relevante corredor ambiental da região.

Inscrições abertas para a Maratona de Cycling de 24h que vai ajudar a Maternidade do Hospital de Famalicão

Vila das Aves recebe, sexta-feira, 22 de maio, um desafio de 24 horas de cycling solidário a favor da associação “Aqui Geramos Sorrisos”, que trabalha diariamente para acompanhar e melhorar as condições do Serviço de Obstetrícia da ULS Médio Ave, no Hospital de Famalicão.

A maratona arranca às 22h00. A participação é aberta a todos (sem exigência de preparação física), bastando para isso comprar a hora em que pretende pedalar (5€), revertendo o valor integralmente para a causa.

Para quem não se sentir fisicamente preparado, a presença é igualmente bem-vinda e valorizada. O importante, sublinham os organizadores, é fazer parte da causa.

A iniciativa decorre nas instalações do ginásio Clube do Rio.

Inscrições e informações pelo 930 509 510.

Vaca caiu a um poço e é salva pelos Bombeiros da Trofa

Uma vaca que caiu num poço no interior de uma vacaria em Santiago de Bougado, na Trofa, acabou por ser resgatada com vida pelos Bombeiros da Trofa, numa operação realizada na tarde de segunda-feira.

O socorro exigiu cuidados acrescidos devido às condições no local, onde a presença de gases perigosos, a pouca visibilidade e a existência de diversos materiais no interior tornaram o acesso e o trabalho das equipas bastante difíceis.

Mesmo perante estas dificuldades, os bombeiros conseguiram concluir a intervenção com sucesso, retirando o animal em segurança.

Danc’in Trofa regressa a 20 de junho com um dia totalmente dedicado à dança

A Câmara Municipal da Trofa promove, no dia 20 de junho, mais uma edição do Danc’in Trofa com um dia inteiramente dedicado à dança nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e no Auditório do Fórum Trofa XXI.

A iniciativa, organizada em parceria com as escolas Passos de Dança, MTV4 Dance, ALVA e Baluarte, vai reunir cerca de 500 bailarinos de diferentes idades.

O programa divide-se em duas vertentes, uma formativa através da realização de masterclasses, workshops e aulas abertas ao público e outra demonstrativa e performativa com vários espetáculos ao longo do dia.

A programação formativa arranca às 9h30, no Espaço Lounge, com uma sessão de Pilates, orientada por Maria João Reis. Às 10h30, no mesmo espaço, decorre uma aula de Tai-Chi, dinamizada por Cláudio Chaves. Durante a tarde, às 15h00, realiza-se uma sessão de Zumba e, às 16h00, uma aula de Bollywood, ambas orientadas por Miminho. Todas estas atividades são gratuitas e realizadas ao ar livre.

Na Concha Acústica, também em formato gratuito e ao ar livre, a programação inicia-se às 10h30 com uma Aula de Dança Criativa Comercial, dirigida a crianças dos 3 aos 5 anos, com a formadora Maria Pinto. Às 11h15, segue-se uma Aula de Dança Criativa Clássica, para a mesma faixa etária, orientada por Sofia Batista.

Já durante a tarde, às 14h00, a formadora Joana Silva dinamiza uma aula de K-Pop, destinada a participantes dos 6 aos 9 anos. Às 15h00, Sofia Rego orienta uma sessão de Jazz Pop, também para crianças dos 6 aos 9 anos. Às 16h00, a formadora Hannah conduz uma aula de Kangoo Jump, destinada a participantes com mais de 14 anos, mediante inscrição limitada a 25 vagas.

No Espaço Tenda, decorrerão workshops destinados a participantes dos níveis intermédio (11 aos 14 anos) e avançado (mais de 15 anos). Às 10h00, o formador Rafa orienta um workshop de Dança Comercial – Intermédio, seguindo-se, às 12h00, um workshop de Dança Comercial – Avançado. Durante a tarde, às 14h00, Bruno Duarte dinamiza um workshop de Hip-Hop – Intermédio, encerrando este espaço com um workshop de Hip-Hop – Avançado, às 16h00.

No espaço exterior junto ao Fórum Trofa XXI, decorrerão igualmente workshops gratuitos destinados aos níveis intermédio (10 aos 14 anos) e avançado (mais de 14 anos). Às 10h00, Vanessa Cunha orienta um workshop de Dança Contemporânea – Intermédio, seguindo-se, às 11h10, um workshop de Dança Contemporânea – Avançado.

Às 12h20, Clara Capucho conduz um workshop de Dança Jazz – Intermédio, e, às 13h30, um workshop de Dança Jazz – Avançado.

Durante a tarde, às 14h40, Andrew Martinov orienta um workshop de Ballet Clássico – Intermédio, terminando esta componente formativa com um workshop de Ballet Clássico – Avançado, às 15h50.

A componente performativa arranca às 12h00, na Concha Acústica, com a realização da Danc’in Babies, protagonizada pelos mais pequenos, dos 3 aos 5 anos. Pelas 17h00, no mesmo espaço, decorre a Danc’in Kids, espetáculo protagonizado pelos grupos de ensino primário e iniciados.

O encerramento desta edição está marcado para as 21h30, com a já emblemática Gala Danc’in Trofa, um espetáculo que contará com atuações das quatro escolas parceiras.

Para Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal, “o Danc’in Trofa é hoje uma iniciativa de referência na programação cultural do Concelho, que une talento, formação, criatividade e comunidade. É um evento que valoriza a dança em todas as suas expressões, promove os nossos jovens e reforça a cultura como espaço de encontro, partilha e desenvolvimento pessoal e coletivo.”