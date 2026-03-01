Concelho, Região

Vereador quer ligar Nine a Braga com tram-train de alta frequência

O vereador da Câmara de Braga, Mário Meireles, do movimento independente “Amar e Servir Braga”, propõe a criação de um sistema de transporte tram-train que poderia chegar até à estação de Nine, em Famalicão, e estender-se até Vila Verde.

No seu site, Meireles sublinha: “O tram-train é viável, é oportuno, é de fácil implementação e tem elevado retorno do investimento”. Acrescenta que o modelo permite “ligar rapidamente o concelho de Este a Oeste e trabalhar em ligações Norte a Sul, permitindo que Braga e Vila Verde tenham serviço”.

Segundo o vereador, o ramal ferroviário de Braga recebe “uma média de três comboios por hora, nos dois sentidos”, número insuficiente para as 22 mil pessoas que poderiam recorrer à linha entre Nine e Braga com mais frequência.

Para o futuro, Meireles considera que a estação da Linha de Alta Velocidade, em Ferreiros, poderá acomodar tanto o ramal atual como novas linhas entre Braga e Vila Verde, bem como no eixo Guimarães-Braga-Barcelos-Esposende. No entanto, para uma solução imediata, defende um tram-train urbano: “O tram deverá funcionar em rede, com várias linhas. A primeira linha deve ser lançada entre a ponta Este do concelho (São Mamede D’Este) e a ponta Oeste do concelho (Arentim)”.

O vereador explica as potencialidades do sistema: “O tram-train pode circular no canal ferroviário pesado, até ao lado de um comboio de alta velocidade. Pode vir em carris desde Nine até São Mamede, cruzando o centro de Braga, com frequência de 10 em 10 minutos. Pode ter composições duplas, com portas nos dois lados dos veículos e veículos bidirecionais. Braga pode ter serviço de transporte público de massas pelo menos 21h por dia”.

Mário Meireles conclui: “Não é um sonho, pode ser uma realidade, assim haja vontade política e capacidade de execução. A mobilidade induz-se, com projetos estratégicos para o concelho e para a região”.

