AF Braga avança com campeonato de veteranos

O Futebol Clube de Famalicão joga em Portimão, na noite do próximo domingo. A partida da 5.ª jornada da Liga Portugal Bwin está marcada para as 20.30 horas e o emblema famalicense tem disponíveis os bilhetes a partir de amanhã, terça-feira. na Loja Oficial.

O bilhete tem um custo de 5 euros e, caso opte por transporte, são 25 euros (bilhete + autocarro) para esta viagem ao Algarve

A venda dos bilhetes inicia-se esta terça-feira até às 18 horas de sábado. A reserva de lugar no autocarro terá de ser feita até às 19 horas de quinta-feira. O clube informa que o transporte (com saída agendada para as 7 horas) estará dependente do número de inscrições.