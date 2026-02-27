Região

Alerta para possível burla com falsos funcionários da EDP

A Junta de Freguesia de Cambeses, em Barcelos, alertou a população para a presença de um indivíduo que se apresenta como funcionário ou fiscal da EDP e aborda pessoas solicitando acesso a casas ou informações pessoais. Segundo os relatos, o suspeito alega necessidade de verificação de dados ou das instalações elétricas mas até ao momento não há confirmação da EDP sobre qualquer ação oficial que justifique estas abordagens.

A Junta recomenda não permitir a entrada de desconhecidos sem confirmação da sua legitimidade solicitar sempre identificação profissional válida não fornecer dados pessoais ou faturas e contactar a EDP apenas pelos canais oficiais em caso de dúvida. Em caso de suspeita deve informar de imediato a PSP ou GNR

Nas últimas semanas, situações semelhantes foram registadas em Cavalões e Jesufrei, freguesias vizinhas, já no concelho de Famalicão. Num dos casos, o burlão conseguiu furtar 800 euros às vítimas.

Famalicão: PCP esclarece sobre o pacote laboral e apela à participação na manifestação deste sábado

O Partido Comunista Português está a promover ações de contacto para esclarecer os trabalhadores sobre o pacote laboral que está em discussão. O partido entende que as alterações à legislação «representam um fator de preocupação para os trabalhadores, nomeadamente no que respeita à facilitação dos despedimentos, ao aumento da precariedade, à desvalorização da contratação coletiva e à limitação de direitos laborais».

Sílvio Sousa, da Concelhia do PCP, considera que «a defesa dos direitos laborais, da contratação coletiva e do emprego com direitos continua a ser uma questão central para o desenvolvimento económico e social do concelho e do País». É por esta ordem de razões que apela à participação dos trabalhadores na manifestação deste sábado, no Porto, um «importante momento de afirmação da necessidade de políticas que valorizem o trabalho e quem trabalha». Sob o mote “abaixo o pacote laboral”, a concentração está prevista para as 10h30 entre a Praça da República e a Avenida dos Aliados.

A Comissão Concelhia comunista esteve, esta quinta-feira, com os trabalhadores da Leica, que elucidaram sobre a importância da defesa de vínculos estáveis, da valorização dos salários e da garantia de melhores condições de trabalho.

O PCP considera que a realidade famalicense, «fortemente marcada pela atividade industrial e por um elevado número de trabalhadores por conta de outrem», exige uma atenção particular «à evolução da legislação laboral e às condições de trabalho», reafirmando o seu compromisso «com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com a promoção de um modelo de desenvolvimento assente na valorização do trabalho».

Paulo Cunha entrega lista com representatividade distrital «e próxima das realidades locais»

Paulo Cunha entregou, esta quarta-feira, as listas para a Distrital de Braga do PSD que vai a votos este sábado. O famalicense lidera um projeto do qual fazem parte representantes das várias localidades do distrito, «garantindo uma visão abrangente e próxima das realidades locais». Fazem parte da lista, por exemplo, dois presidentes de câmara recentemente eleitos – João Rodrigues, de Braga, e Ricardo Araújo, de Guimarães – integrando «uma equipa marcada pela renovação, pela diversidade e por uma forte representatividade territorial. O PSD Braga tem de estar próximo das pessoas, das autarquias e das instituições. É essa proximidade que nos dá legitimidade e força política», frisa Paulo Cunha.

Dos 13 elementos que integram a Comissão Política, oito são novos, «numa aposta firme na abertura do partido a novas energias, novas ideias e novos protagonistas da vida política distrital». Em comunicado, o famalicense, que já liderou a Câmara Municipal, garante que «a renovação» não é um slogan. «É uma escolha estratégica», para um PSD que quer a aberto à sociedade, «capaz de integrar novos protagonistas e de dar espaço a diferentes sensibilidades, mantendo sempre a nossa identidade e os nossos valores»

As listas à Comissão Política, à Mesa da Assembleia Geral e Comissão Distrital de Auditoria Financeira também assegura «uma equilibrada representação de género» e a conjugação de diferentes faixas etárias, «reunindo juventude, dinamismo e experiência política consolidada». Paulo Cunha acredita que é essa complementaridade «que nos permitirá responder com ambição e competência aos desafios do distrito».

Com esta candidatura, o famalicense reafirma o seu compromisso «com um PSD Braga mais representativo, mais inclusivo e mais forte, alicerçado na competência e numa estratégia de futuro assente na unidade e na proximidade ao território. O nosso objetivo é fortalecer o partido internamente e afirmá-lo como a principal referência política no distrito», conclui.

Distrital de Braga do PSD com dois candidatos à presidência

A distrital de Braga do PSD tem duas listas para as eleições que ocorrem no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, ato eleitoral que decorre entre as 14 e as 20 horas. Paulo Cunha, atual presidente da distrital, e Carlos Eduardo Reis, vereador da Câmara Municipal de Barcelos, apresentam-se a sufrágio, sendo a única distrital do país com duas listas e há 25 anos que tal não acontecia em Braga.

Paulo Cunha arrancou primeiro com uma recandidatura sob o mote: “União e Confiança”. Carlos Eduardo Reis avança com a ideia de que é preciso “renovar e unir o partido”. O famalicense, que cumpriu dois mandatos na distrital, revela a vontade «firme» em dar continuidade ao trabalho desenvolvido e aponta os resultados obtidos nas últimas eleições autárquicas como «validade» da estratégia seguida. Paulo Cunha defende que a Distrital deve empenhar-se na definição das políticas de âmbito nacional, «mas também deve estar próxima das populações, apoiando a ação governativa e trabalhando em articulação com as suas estruturas: núcleos, secções concelhias, autarcas social-democratas, jovens social-democratas e trabalhadores social-democratas, para assegurar a boa execução das medidas adotadas a nível nacional».

Carlos Reis já tinha afirmado que em 2024 ponderou avançar para a conquista da liderança no PSD de Braga e que não o fez pela proximidade das eleições autárquicas. No entanto, diz que os motivos se mantêm e por isso decidiu avançar.

Desde logo, considera «saudável» haver confronto no interior da estrutura política e que é tempo de renovação, com outros “quadros” políticos. Em declarações à Agência Lusa, replicadas noutros órgãos de comunicação social, disse que as estruturas regionais «têm que ter intervenção no plano político, porque senão servem para pouco», ou seja, defende que devem promover o debate político, uma opinião que reflita aquilo que a grande parte dos militantes pensa e que influencie «positivamente as políticas do Governo». Contudo, recusa que seja uma candidatura «contra o Governo». Isto porque ficou de fora da lista de candidatos nas últimas eleições Legislativas.

Eixo Atlântico coloca a habitação, a imigração e o combate à pobreza como prioridades para 2026

O acesso à habitação, os fluxos migratórios e o combate à pobreza e à exclusão social são as principais preocupações dos membros do Eixo Atlântico, entre eles a Câmara Municipal de Famalicão. A reunião da Assembleia geral, onde estes temas foram debates, aconteceu no dia 19 de fevereiro, com as 41 entidades que integram a organização.

Estes temas debatidos marcam a agenda de trabalho do Eixo Atlântico para este ano, aprovada durante a reunião. Assim, o programa de atividades para 2026 procura reforçar a coesão social e territorial, mas também a cooperação internacional, através de parcerias e diálogo.

O programa organiza-se em torno de três grandes eixos: sustentabilidade urbana, desenvolvimento económico e desenvolvimento social. O objetivo é reduzir desigualdades e prevenir situações de pobreza nos municípios do Eixo Atlântico.

A Assembleia Geral ratificou também o orçamento para 2026, que ascende a cerca de 5,5 milhões de euros, bem como as contas e o relatório de gestão correspondentes ao exercício anterior. O programa aprovado inclui atividades culturais, educativas e desportivas, juntamente com iniciativas de inovação social e turismo policêntrico e de autor.

No plano internacional, foi reforçada a estratégia de cooperação, consolidando relações com cidades da América Latina, Cabo Verde, México, Cuba e Argentina, e fortalecendo os laços com a AECID e o Instituto Camões.

Famalicão: Paulo Cunha lança desafios aos jovens do distrito de Braga

No âmbito da sua recandidatura à presidência da Distrital do PSD, sob o mote “União e Confiança”, Paulo Cunha desafia os jovens a assumirem uma participação mais ativa na vida política. Numa mensagem dirigida especialmente para eles, afirma que «a juventude não é apenas o futuro do partido — é parte essencial do seu presente». Por isso, para o famalicense, uma estrutura distrital «só é verdadeiramente forte quando é aberta, participada e intergeracional».

O dirigente da distrital de Braga e candidato considera que os principais desafios da nova geração dizem respeito à precariedade laboral e acesso à habitação. «Se queremos jovens envolvidos, temos de garantir condições reais de estabilidade, mérito e mobilidade», disse, prometendo continuar atentos aos seus problemas.

O candidato assume, ainda, o compromisso de diálogo permanente com a Juventude Social Democrata, defendendo uma participação estruturada e consequente na definição das prioridades políticas do distrito. «União significa integrar. Confiança significa dar responsabilidade», afirma.

Sublinhando a importância da captação e retenção de talento em Braga, Paulo Cunha conclui com uma mensagem: «com união e confiança, construiremos uma distrital mais forte, mais preparada e mais próxima dos jovens. O presente também é jovem».

Cinco condutores apanhados com excesso de álcool

Nas cidades de Braga e Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 27 e 69 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,34 e 2,45 g/l no sangue.

As detenções aconteceram nos últimos dias, segunda e terça-feira.