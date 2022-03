Aumento recorde: gasolina sobe 12 cêntimos e gasóleo 18 cêntimos

Famalicão: Apoios do governo são insuficientes para os custos dos serviços que as instituições prestam às comunidades

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, realizou, no início desta semana, uma visita de trabalho à Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, oportunidade aproveitada pelo presidente da direção para partilhar com o autarca aspetos relacionados com a organização e funcionamento da instituição.

Manuel Augusto de Araújo deu conta dos constrangimentos de natureza financeira que condicionam «a desejada sustentabilidade organizacional e funcional das organizações do setor social e solidário». Esta situação, segundo o dirigente, resulta do facto das comparticipações do governo, estipuladas nos compromissos de cooperação, «serem manifestamente insuficientes para fazerem face aos custos reais das diferentes respostas sociais e serviços que as instituições prestam às comunidades, situação a que se acresce os baixos valores das mensalidades dos utentes. É de referir que 70% do orçamento destina-se à massa salarial dos seus 85 colaboradores diretos e 10 indiretos.

Mário Passos, acompanhado por membros da direção da instituição, visitou o lar, o Centro de Apoio Comunitário e a creche de Arnoso Santa Eulália, tendo a oportunidade de contactar com colaborares e utentes. O edil famalicense reconheceu e enalteceu o trabalho e as dinâmicas desenvolvidos pela Engenho, através das suas diferentes respostas sociais e serviços de proximidade, realçando, de forma muito particular, como a associação tem enfrentado a crise sanitária, facto evidenciado num eficaz plano de contingência, capacidade de organização e logística, bem como na forte resiliência e sentido de pertença dos seus colaboradores.

Mário Passos tomou, ainda, conhecimento, das ações e projetos a desenvolver a curto e a médio prazo, sendo que as obras de requalificação e beneficiação do Centro de Apoio Comunitário são a grande prioridade, facto que poderá resultar de candidatura apresentada ao PARES 3.0 – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais.