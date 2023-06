Bárbara Tinoco, Jovem Dionísio e Ivandro no BeliveTrofa 2023

O comando Distrital de Braga da PSP, que assinala esta terça-feira 146 anos, apresentou o balanço de 2022, comparado com 2019, dando conta que a criminalidade geral aumentou 1,8% (+97), como consequência do crescente das detenções, caso contrário registaria uma diminuição de 3,2% (-140).

Assim, as detenções aumentaram 415 (+237); a criminalidade violenta ou grave desceu cerca de 33% (-97); os crimes praticados contra pessoas diminuíram 8%, sendo de destacar a redução em 13% do crime de violência doméstica; os crimes de roubo e furto também diminuíram 44% e 3%, respetivamente; o registo de crimes de ameaça e coação aumentou cerca de 7%; verificou-se um aumento de 3% do registo de crimes contra o património, muito impulsionado pelo grande aumento das burlas (102%), a grande maioria cometida através de meios digitais.

A sinistralidade rodoviária apresenta uma tendência de aumento. Em 2022 foram levadas a cabo 890 operações de fiscalização rodoviária, tendo sido controladas por radar cerca de 209 037 viaturas e submetidos ao teste de alcoolemia 12 717 condutores. No mesmo período foram registados 3 240 acidentes de viação (-391), de onde resultaram 841 feridos ligeiros (-24), 24 feridos graves (-9) e uma vítima mortal (-4).

A PSP realizou cerca de 1 417 ações de sensibilização que envolveram mais de 34 000 participantes, com especial destaque as 819 ações efetuadas no âmbito do programa Escola Segura, e as 327 ações de sensibilização realizadas no âmbito do programa Idosos em Segurança. Estas ações, efetuadas em estreita colaboração com os estabelecimentos de ensino e as autarquias, visaram temas como segurança rodoviária, consumo de substâncias aditivas, violência no namoro, utilização segura da internet, autoproteção e burlas.

No âmbito do licenciamento e fiscalização de explosivos, armas e munições foram realizadas 66 ações de fiscalização a armeiros, a particulares detentores de armas de fogo e a estabelecimentos comerciais.

Nesse âmbito, foram apreendidas e entregues para destruição cerca de 1300 armas de fogo.

No que concerne a policiamentos a grandes eventos culturais, com a participação de mais de 70.000 elementos, destaque para a Festa a S. João; Festas Académicas (Braga, Guimarães e Barcelos); Noite Branca; Rampa da Falperra; Semana Santa; Braga Romana; Gualterianas; Nicolinas; Rampa da Penha; Carnaval (Famalicão); Festas Antoninas e Festas da Cruzes.

O comando Distrital da PSP de Braga tem a seu cargo uma área territorial de cerca de 89,4 km2 que compreende as cidades de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, onde residem cerca de 234 677 habitantes (Censos 2021), além dos muitos milhares de pessoas que diariamente se deslocam para visitar, trabalhar ou estudar nestas cidades.