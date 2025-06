Barcelos: Comprou raspadinha de 5 euros e ganhou 100 mil

Esta quinta-feira, 19 de junho, pelas 18h30, a cantora famalicense Carolina Ceia vai surpreender com uma apresentação especial, no Salão Nobre do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.

O momento, envolto em surpresa, vai sendo revelado nas redes sociais e descrito pela jovem como sendo “mais do que um evento cultural, é uma criação com alma”. A apresentação promete envolver todos os presentes numa atmosfera intensa e emocional “Uma partilha verdadeira. Da beleza que se sente. Da arte que emociona”.

O evento tem entrada livre e pretende chegar a todos os famalicenses e não só.

Recorde-se que Carolina Ceia tem vindo a participar em eventos diversos como a Gala do Desporto do Município de Famalicão, o Musical de Natal do The Village e a Feira de Artesanato e Gastronomia.

No último ano foi ainda destaque no The Voice Portugal da RTP e esteve à conversa com a Cidade Hoje, onde partilhou a experiência e as expectativas para o decorrer do programa. Pode rever esse momento aqui.