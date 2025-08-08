Sociedade

Combustíveis: Descida de até 3,5 cêntimos a partir de segunda

Os combustíveis vão voltar a ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 3,5 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina pode ficar mais barata até 1,5 cêntimo por litro.

Quartos para estudantes 30% mais caros

O custo médio de um quarto para estudantes aumentou mais de 30% entre agosto de 2022 e agosto deste ano, revela o Expresso.

Atualmente, o preço ronda os 416 euros, mas em Lisboa ultrapassa os 500. A escassez de alojamento tem levado muitos jovens a abandonar os estudos longe de casa.

No país existem pouco mais de 16.600 camas em residências públicas. O Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior prometia mais 19 mil até 2026, mas apenas foram criadas 2.500 até agora.

Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos

Estão abertas as inscrições para a 9.ª Corrida e 8.ª Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos, marcada para 13 de setembro, sábado, a partir das 16h00, com partida e chegada na Casa de Esmeriz.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

A Caminhada arranca às 17h00 e percorre locais emblemáticos da freguesia. Já as provas principais da Corrida, com 10 km, começam às 18h00 e destinam-se a juniores, seniores e veteranos. Também haverá provas para os mais novos, com distâncias adaptadas por escalão.

As inscrições estão abertas em www.desportave.pt até 10 de setembro, sendo gratuitas, exceto para seniores e veteranos (5€). A Caminhada tem inscrição presencial ou por telefone.

Todos os participantes recebem lembranças e serão atribuídos troféus individuais e coletivos.

Famalicão: Há radar da PSP na N14 esta quinta e sexta-feira

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A Polícia de Segurança Pública leva a cabo duas ações de fiscalização, na Avenida Santiago de Gavião, N14, em Famalicão.

As ações, divulgadas por aquela autoridade, estão marcadas para esta quinta e sexta-feira.

Hoje a fiscalização arranca às 11h00, enquanto que, esta sexta-feira, começa às 14h00.

A fiscalização tem uma duração prevista de duas horas.

Imigração ilegal: Três detidos em exploração agrícola de Famalicão

Três cidadãos estrangeiros, com idades entre os 24 e os 35 anos, foram detidos esta terça-feira, 5 de agosto, no concelho de Vila Nova de Famalicão, por permanência ilegal em território nacional.

A ação foi conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR, através do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração de Matosinhos. Segundo a GNR, os três homens estavam a trabalhar numa exploração agrícola quando foram abordados, no âmbito de uma operação de controlo de imigração.

Após verificação, confirmou-se que os indivíduos não tinham cumprido a ordem de abandono voluntário do país, emitida anteriormente. Foram detidos de imediato e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Rotura em conduta provoca cheiro e cor invulgar no rio Pele em Landim

O mau cheiro e a coloração invulgar sentidos esta terça-feira no rio Pele, em Landim, devem-se a uma rotura numa conduta de ferro fundido que transporta águas residuais, informou o Município de Vila Nova de Famalicão em comunicado enviado à Cidade Hoje.

Segundo a mesma nota, o derrame de efluente resultou diretamente dessa rotura. Assim que foi detetada a situação, a autarquia “atuou de imediato, procedendo à interrupção do funcionamento da rede, com o objetivo de minimizar os danos ambientais provocados pela anomalia”.

A intervenção técnica para reparar a conduta decorre esta quarta-feira e deverá estar concluída até ao final da manhã. A ocorrência já foi comunicada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O Município garante que continuará a acompanhar o caso “implementando todas as medidas necessárias para garantir a proteção do meio ambiente e a segurança da população”.

Famalicão: Riopele integra projeto para desenvolver fardamento militar de nova geração

A Riopele, histórica têxtil de Famalicão, integra um consórcio que pretende criar uma nova geração de fardas militares, com recurso a estruturas têxteis avançadas. Em parceria com o CITEVE e outras entidades tecnológicas e industriais, o objetivo é responder às exigências crescentes do setor da defesa europeu.

“Temos novos projetos de desenvolvimento de fardamento militar, orientados para uma nova geração de exigências técnicas”, afirmou Albertina Reis, diretora técnica da Riopele, ao Dinheiro Vivo. A empresa já forneceu tecidos às Forças Armadas Portuguesas, belgas, da CPLP e à Polícia Militar Italiana.

O consórcio que a Riopele agora integra segue um modelo semelhante ao projeto iniciado em 2017, com a Academia Militar, o CITEVE e a Damel, onde foram criados tecidos com resistência ao calor, impermeabilidade e camuflagem avançada, inclusive na faixa near-infrared.

José Teixeira, CEO, e Francisca Oliveira, diretora de desenvolvimento de negócio, sublinham ao Dinheiro Vivo que “Portugal tem competência técnica e industrial para ser um parceiro de excelência para os fardamentos e equipamentos de base têxtil”.

Com sede em Famalicão, a Riopele registou, em 2024, vendas consolidadas de 98,5 milhões de euros.