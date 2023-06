Combustíveis na próxima semana: Gasóleo sobe e gasolina desce

As festas a S. Pedro, em Riba d´Ave, comemoram, este ano, 60 anos e o programa, que vai de 29 de junho a 2 de julho, contempla várias iniciativas, com destaque para o concerto de Toy, cuja atuação acontece no dia 1 de julho, a partir das 22h30.

No primeiro dia, às 19 horas, celebra-se eucaristia solene em honra do santo; no dia 30, às 21h30, marchas populares; fogo de artifício à meia noite, seguido de animação pelo Dj Guns.

No dia 1 de julho, às 9 horas, há um encontro motard, cuja bênção de capacetes é às 15 horas; às 21 horas, música com Ana Klaudia, continuando a animação com Toy; o dia encerra com nova sessão de fogo de artifício.

No último dia, 2 de julho, às 11h15, eucaristia solene; 14 horas, entrada da Banda de Riba de Ave que vai atuar, mais tarde, a partir das 18h30; às 16h30, entrada da Fanfarra dos BV de Riba de Ave; 17 horas, procissão em honra de S. Pedro; às 21 horas, atuam os ranchos folclóricos da Citânia de Sanfins, Divino Salvador de Delães, Grupo de Danças e Cantares de Joane e Grupo de Palmeira de Faro.