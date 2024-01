Combustíveis: Um sobe e outro desce a partir desta segunda-feira

Um motociclista ficou ferido, este sábado, na sequência do despiste da mota onde seguia, na freguesia de Outiz, em Famalicão.

Segundo avança O Minho, o sinistro aconteceu perto da hora de almoço, na N206, estrada Famalicão – Póvoa.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão que assistiram a vítima, com ferimentos ligeiros, e asseguraram o seu transporte para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR tomou conta da ocorrência.