Dádiva de sangue em S. Tomé Negrelos

A equipa A do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis – CX A2D sagrou-se campeã distrital de semirrápidas. Composta por João Romano, João Afonso, Carlos Novais, Mestre Nacional Paulo Pinho, Mestre Nacional Ivo Dias e Luís Romano (capitão), a equipa realizou uma exibição notável, com uma performance 100% vitoriosa.

Esta equipa conquistou, ainda, o título de vice-campeão distrital em Rápidas, apenas cedendo perante o vencedor, o Vitória Sport Clube.

As equipas B e C do CX A2D demonstraram evolução e espírito competitivo. Em Rápidas, classificaram-se em 8.º e 12.º lugares, respetivamente. Em Semirrápidas, superaram as expetativas iniciais: a equipa B alcançou o 3.º lugar absoluto, enquanto a equipa C obteve o 6.º lugar.

No dia 28 tiveram lugar as provas individuais. Entre 60 participantes, cinco atletas do CX A2D conseguiram lugares no top 10 em ambas as vertentes, com destaque para o Mestre Nacional Paulo Pinho, que conquistou o título de Vice-Campeão Distrital de Rápidas e de Semirrápidas.

O Campeonato Distrital absoluto de Xadrez, vertente rápidas e semirrápidas, teve lugar nos dias 27 e 28 de setembro, em Braga. A jovem equipa famalicense apresentou-se com 20 atletas nas provas individuais e 3 equipas nos torneios coletivos, sob chefia de Mário Oliveira.