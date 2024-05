Desemprego desce em Vila Nova de Famalicão

A 10.ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão arrancou no passado sábado, numa sessão que juntou atores, cineastas, críticos de cinema e o júri do festival, que tem como madrinha desta edição a atriz Isabela Valadeiro.

O festival vai decorrer de 4 a 7 de dezembro, mas o período para a submissão das curtas-metragens produzidas por jovens dos 12 aos 35 anos decorre entre 11 de maio e 15 de outubro em www.ymotion.org.

Até há realização do festival vão decorrer várias iniciativas. É o caso do ciclo formativo que começa no dia 13 de maio, composto por seis workshops e masterclasses gratuitas, que decorrem até ao dia 18 de maio, com temas como a “Escrita de Argumento para Cinema”, “Introdução à Animação: Da Ideia ao Ecrã”, ou uma “Oficina Prática de Direção de Fotografia” entre outros. As inscrições serão abertas dia 3 de maio, no site da Juventude de Famalicão em www.juventudefamalicao.org e no site do festival em www.ymotion.org.

A novidade desta edição é o prémio ‘Cineasta do Futuro’, dirigido aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico das escolas que integram o Plano Nacional de Cinema, «e que os incentiva a explorar o mundo do cinema com entusiasmo e dedicação», apontou Luísa Azevedo, vereadora da Juventude do Município de Famalicão na apresentação do festival.

Esta edição tem nove categorias a concurso: à melhor curta-metragem será atribuído o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros; haverá prémios para o melhor filme produzido por estudantes do ensino secundário, melhor documentário, o melhor filme de animação, o filme preferido do público; a melhor curta-metragem experimental, a melhor interpretação, o melhor argumento e a melhor direção de fotografia.

Tal como nas edições anteriores, o argumentista e crítico de cinema, Tiago R. Santos é o presidente do júri da competição, acompanhado por um painel de jurados vindos do universo do cinema, das artes, da literatura e da fotografia: Carla Chambel (atriz e vice presidente da Academia Portuguesa de Cinema), Válter Hugo Mãe (escritor e artista plástico), Paula Lobo Antunes (atriz), Lara Marques Pereira (jornalista de cinema) e Silvana Torricella (realizadora, e argumentista).

Outra das novidades desta 10.ª edição é a realização do documentário “retratos cinematográficos: uma jornada com ymotion”, num tributo à história do festival que pretende mostrar os bastidores e as memórias de figuras notáveis homenageadas pelo Ymotion, como António Pedro Vasconcelos, Joaquim de Almeida, Rita Blanco, Lúcia Moniz e Beatriz Batarda, Rodrigo Santoro, Inês de Medeiros, entre outros. Este trabalho será promovido por um grupo de jovens famalicenses, alunos dos cursos de multimédia e audiovisual das escolas secundárias Padre Benjamim Salgado e Camilo Castelo Branco, que assumirão a direção deste documentário co-produzido pelo Ymotion.

«Esta iniciativa não só destaca o compromisso do Ymotion com a promoção de talento local, mas também proporcionará uma visão única e apaixonada sobre a evolução do festival ao longo dos anos. Acreditamos que esta abordagem adicionará um toque autêntico e significativo ao 10.º aniversário do festival, tornando-o verdadeiramente memorável», acrescentou Luísa Azevedo.

Ciclo Formativo Ymotion – Programa e Inscrições

13 de maio, 14h30 (duração 2h) Workshop de Escrita de Argumento para Cinema, com Ricardo Leite, na Casa da Juventude de Famalicão.

14 de maio, 14h30 (duração 2h) Workshop: Introdução à Animação: Da Ideia ao Ecrã, com Laura Gonçalves, na Casa da Juventude de Famalicão.

15 de maio, 14h30 (duração 2h) Masterclass: Financiamento e Angariação de Recursos para Projetos Cinematográficos Jovens, com Manuel Claro, na Casa da Juventude de Famalicão.

16 de maio, 14h30 (duração 2h) Workshop: Som e Banda Sonora no Cinema: Criar Ambientes e Emoções, com Rui Reininho, na Casa da Juventude de Famalicão.

17 de maio, 14h30 (duração 2h) Oficina Prática de Direção de Fotografia, com Jorge Quintela, na Casa da Juventude de Famalicão.

18 de maio, 15h00 (duração 2h) Workshop de Casting para Cinema, com Jo Monteiro, na Casa da Juventude de Famalicão.