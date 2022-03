Dicas para proteger o seu Android contra Malware

Tem reparado para a sua casa ultimamente? Se o fez, provavelmente viu que a sua habitação necessita de algumas pequenas obras de reparação ou de uma nova decoração. Com o confinamento provocado pela pandemia, muitas pessoas começaram a passar mais tempo em casa, seja em regime de teletrabalho ou para tomar conta dos filhos, e sentiram que estava na hora de serem efetuadas algumas reparações ou de tornar o lar mais bonito e acolhedor. Se é um destes casos, saiba que em ambas as situações há duas opções: contratar alguém ou então ser você mesmo a fazer. Ao optar por contratar um profissional, pagará não só os materiais que serão utilizados, como também a mão de obra, o que não costuma ser muito económico. Caso tome o trabalho todo para si, a única despesa será o custo dos materiais. A bricolage, também conhecida por DIY (do inglês Do It Yourself), é uma filosofia de vida para muitas pessoas que fazem as pequenas obras ou os melhoramentos na sua própria casa. Apenas irá precisar de ter algum conhecimento em como o fazer, saber quais os materiais necessários, a quantidade e, claro, de ter em atenção algumas medidas de segurança.

Como aprender a fazer

Se decidiu pela bricolage e não tem muito conhecimento ou pouca experiência em obras, basta procurar na internet, irá encontrar vários tutoriais e vídeos que o ensinam em como fazer, as ferramentas necessárias, as técnicas e algumas dicas. Além de procurar por inspirações, também é importante informar-se sobre os erros mais comuns a serem evitados quando pretende remodelar um cômodo. Toda a informação disponível permite-lhe consertar ou melhorar a sua casa como arranjar ou pintar uma parede, eliminar os fungos e os bolores, afixar prateleiras ou elementos decorativos ou até construir um banco confortável em madeira. Irá não só aprender a fazer como ainda irá aprender a reciclar muitas das coisas que tem em casa e que já não usa e dar-lhes assim uma nova vida.

Como escolher os materiais e as quantidades

Se tem pouca experiência em fazer reparações e precisa de ajuda na hora de escolher os materiais, como a cola, o cimento ou a tinta e as quantidades necessárias, tem toda a informação também disponível na internet. Pode também optar por pedir ajuda a algum amigo ou a um familiar com mais experiência.

Medidas de segurança

Ser você a fazer as obras em sua casa, para além de ser uma necessidade deverá também ser um momento de prazer. Da frase « sangue, suor e lágrimas» apenas deverá ficar o suor do seu trabalho. Para serem evitados ferimentos, é muito importante a utilização de alguns acessórios de proteção tal como os óculos de proteção, que têm um preço bastante acessível e evitam os ferimentos dos olhos por partículas ou salpicos de líquidos corrosivos. Um outro acessório são as luvas de proteção, no caso de trabalhar com madeiras ou martelos e as luvas de borracha, para o manuseamento de materiais corrosivos para a pele. Por fim, o uso de máscaras é recomendado caso use produtos que libertem vapores como tintas, diluentes, lixívia ou produtos antifúngicos.

Ao ser você mesmo a fazer os arranjos em sua casa irá poupar não só muito dinheiro como ainda ajudará o ambiente através da reciclagem. Acima de tudo obterá algo que não tem preço, o orgulho de ter sido você a fazer e uma sensação de satisfação e de bem-estar. Por isso, Do It Yourself (faça você mesmo).