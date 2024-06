Drible olha para o futuro com ambição! 9 anos, 9 marcos

A Drible, uma Agência de Marketing Digital, Branding e Web, celebra o seu nono aniversário, assinalando um percurso marcado por um crescimento contínuo e sucessos significativos. Desde a sua fundação, a Drible destacou-se pela expansão da sua equipa, instalações e número de clientes, consolidando-se como uma referência no setor.

A história da Drible começou com a definição da imagem e estratégia da marca Fitness Up, que hoje é a maior cadeia de ginásios em Portugal. Esta parceria evidenciou a confiança e o crescimento mútuo, estabelecendo a Drible como um parceiro de confiança no mercado. Outro marco importante foi o desenvolvimento da BOOMFIT, uma loja online de equipamento de fitness que rapidamente se destacou no mercado português e se expandiu para sete mercados europeus, consolidando a sua posição de referência.

Seguindo o seu compromisso com a inovação, a Drible lançou o Closum, uma plataforma de marketing e comunicações digitais que aproxima as empresas do cliente final, oferecendo soluções eficientes e personalizadas. Além disso, a Drible organizou a maior conferência de negócios em Portugal, a Growth Conference, que já vai na sua terceira edição e foi premiada nos Prémios Lusófonos da Criatividade na categoria de Eventos, em 2022.

A visibilidade da Drible nos media também aumentou significativamente com o CEO, Vítor Brandão, sendo convidado como comentador do programa Sociedade Civil, onde partilhou a sua visão e expertise sobre a atualidade dos negócios digitais. A agência também marcou presença constante no Web Summit por sete anos consecutivos, reforçando o seu networking e consolidando a sua posição no mercado global.

O crescimento da Drible reflete-se nas suas instalações: começou num pequeno escritório de 46 m², expandindo-se para um local de 400 m² e atualmente ocupa um espaço de 1.000 m². Este crescimento contínuo fortalece a estrutura interna da agência, permitindo-lhe oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade aos seus clientes.

A Drible tem sido frequentemente destacada nos meios de comunicação pela sua inovação e impacto no setor, culminando em 2024 com o reconhecimento como a agência portuguesa mais premiada nos Prémios Lusófonos da Criatividade. Este prémio destaca a qualidade e o empenho da sua equipa, reafirmando a posição da Drible como líder no mercado.

“Celebrar nove anos de sucesso é um marco que enche toda a equipa da Drible de orgulho. Iniciámos com a visão de fazer a diferença no mercado de marketing digital, branding web, e hoje, com um portfólio diversificado e várias conquistas, vemos essa visão concretizada. Cada passo foi um testemunho de dedicação e inovação. Estamos preparados para continuar a crescer e a superar expectativas,” afirma Vítor Brandão, CEO da Drible.

A Drible é uma agência com mais de 8 anos de experiência nas áreas do Marketing, Branding e desenvolvimento web. Especialistas na criação de identidades visuais, design gráfico, lojas online, websites institucionais e marketing aliado à performance, a Drible conta com várias marcas no seu portefólio, como a Porminho, Gold Energy, Boomfit, etc. A Drible é a agência portuguesa mais premiada nos Prémios Lusófonos da Criatividade no primeiro semestre de 2024.