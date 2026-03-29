Edifício da Junta de Vermoim nomeado para prémio internacional de arquitetura

A nova sede da Junta de Freguesia de Vermoim, em Famalicão, está entre os nomeados aos prémios “Obra do Ano 2026”, organizados pela plataforma ArchDaily, uma referência mundial na área da arquitetura.

A iniciativa reúne projetos que se destacam pela sua qualidade e impacto, promovendo a sua projeção a nível internacional. A presença de Vermoim nesta lista é vista como um reconhecimento do valor da arquitetura ao serviço das comunidades.

Assinado pelo arquiteto Rui Mendes Ribeiro, o edifício foi concluído em 2024 e implantado no centro da freguesia, junto ao núcleo cívico e à capela local. Com 318 metros quadrados, o projeto respondeu a várias limitações do terreno, procurando ao mesmo tempo garantir uma integração harmoniosa no espaço envolvente.

Organizado em dois pisos, o espaço inclui zona de atendimento, serviços administrativos, gabinetes e um salão destinado a encontros e iniciativas da comunidade. A opção por materiais como betão, tijolo negro e vidro contribui para uma imagem contemporânea, onde a luz natural assume um papel central.

A obra pretende ir além da função administrativa, afirmando-se como um ponto de encontro entre a população e o poder local.

A escolha dos vencedores está agora nas mãos do público, através de votação online: https://www.archdaily.com.br/br/1034443/junta-de-freguesia-de-vermoim-rui-mendes-ribeiro-arquitetura