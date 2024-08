F.C.Famalicão: Lugares anuais para a nova época esgotados

O Futebol Clube de Famalicão recebe, domingo, 11 de agosto, o SL Benfica, na jornada inaugural da I Liga. A partida está marcada para as 18 horas, no Estádio Municipal e a venda de bilhetes começa esta segunda-feira, sob as seguintes condições, anuncia o clube.

• Sócios – 10 euros, com a quota 7 regularizada, para a Bancada Placard.pt

• A venda de bilhetes será exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão e decorre na Loja Oficial ou na plataforma Smartfan

• É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis

• No dia de jogo, a bilheteira do estádio (caso ainda exista bilhetes para venda) estará aberta a partir das 16.30 horas

• Abertura de portas: 16h30 horas

• Troca de vouchers na bilheteira de relações públicas a partir das 16 horas.