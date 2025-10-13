Famalicão: 365 Running Project começa época com vitória

Numa reação aos resultados no distrito, o PSD Distrital de Braga, liderado pelo famalicense Paulo Cunha, «congratula-se» com a noite eleitoral deste domingo. Os resultados, aponta, «confirmam a ampla confiança dos eleitores nas equipas social democratas». Paulo Cunha recorda que o partido, sozinho ou em coligação, conquistou nove das 14 câmaras municipais, igualando o número de 2021, «mas com uma dimensão histórica inédita: a vitória nos quatro grandes municípios do Quadrilátero do Minho — Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos».

Com estes resultados, e pela primeira vez, o PSD passa a governar, em simultâneo, estes quatro concelhos «que são o principal motor económico, social e cultural do distrito e da região Norte, representando mais de metade da população e da riqueza gerada no Minho». Em comunicado, a Distrital “laranja”, de entre os resultados de maior relevo, destaca a histórica vitória em Guimarães, com o PSD a colocar um ponto final a 36 anos de governação socialista.

Para Paulo Cunha, «o resultado obtido no Quadrilátero do Minho é um sinal inequívoco de mudança e de confiança. O PSD demonstrou que está preparado para liderar o desenvolvimento da região com responsabilidade, visão e proximidade às populações».

O famalicense também considera que os autarcas social democratas «são hoje uma referência de boa governação, transparência e capacidade de concretizar políticas de crescimento equilibrado e coesão territorial». Por esta ordem de razões, felicita todos os candidatos, militantes e simpatizantes «pelo empenho e espírito de missão demonstrados ao longo da campanha, reafirmando o compromisso de governar com proximidade, seriedade e sentido de serviço público».

Feitas todas as contas, o PSD lidera os municípios de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Celorico de Basto, Amares, Terras de Bouro, Vila Verde e Cabeceiras de Basto.

Sobre a taxa de abstenção, que no distrito de Braga fixou-se em 30,29%, abaixo da média nacional (40,74%), «demonstra o forte enraizamento do poder local e o sentido cívico dos bracarenses e minhotos, que continuam a acreditar na democracia participativa e nas soluções que o PSD representa para as suas comunidades».

Já o Partido Socialista continua à frente apenas em Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, enquanto que as autarquias de Esposende e Vizela passam a ser governadas por movimentos independentes.