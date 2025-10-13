Concelho, Desporto

Famalicão: 365 Running Project começa época com vitória

A equipa masculina da 365 Running Project venceu coletivamente o Trail Curto e a equipa feminina foi segunda.

No Trail de Arnoso, individualmente, a equipa conquistou mais 10 pódios no Trail Curto, com destaque para Luís Gonzaga, 2º geral e 1º M35; Marko Santos, 2º M35,; Erick Araújo, 1º MSénior; Pedro Oliveira, 2ºM40; Renato Oliveira, 3º M40; Armando Rodrigues, 3º M55; Ana Freitas, 1ª F50; Sandra Castro, 1ª F35; e Sara Machado, 2ª FSénior.

No Trail Longo, Angélica Rocha foi segunda em F40.

Ana Carneiro, Cristina Oliveira, João Machado e Miguel Silva também contribuíram para os resultados coletivos da 365 Running Project.

 

Famalicão: Festival de Teatro Construção prossegue no fim de semana

O XXXVIII Festival Teatro Construção prossegue nos próximos dias, com novos espetáculos a serem exibidos no Centro Cultural de Joane. Na sexta-feira, pode assistir a “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha (Santa Maria da Feira), em sessões para escolas (10h45 e 15h00).

No sábado, às 21h30, o palco é para a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a sua irreverente adaptação de “Rei Lear”. Uma abordagem original, marcada pelo humor e pela criatividade que caracterizam o trabalho da companhia.

No domingo, às 17 horas, o contador de histórias Tiago Sami Pereira, vindo da Guarda, apresenta “Histórias Sem Corantes”, uma sessão divertida e imaginativa, pensada para famílias e público de todas as idades.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Fotos: Daniel Fernandes

Famalicão: Paulo Cunha fala de noite eleitoral história para o PSD no distrito

Numa reação aos resultados no distrito, o PSD Distrital de Braga, liderado pelo famalicense Paulo Cunha, «congratula-se» com a noite eleitoral deste domingo. Os resultados, aponta, «confirmam a ampla confiança dos eleitores nas equipas social democratas». Paulo Cunha recorda que o partido, sozinho ou em coligação, conquistou nove das 14 câmaras municipais, igualando o número de 2021, «mas com uma dimensão histórica inédita: a vitória nos quatro grandes municípios do Quadrilátero do Minho — Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos».

Com estes resultados, e pela primeira vez, o PSD passa a governar, em simultâneo, estes quatro concelhos «que são o principal motor económico, social e cultural do distrito e da região Norte, representando mais de metade da população e da riqueza gerada no Minho». Em comunicado, a Distrital “laranja”, de entre os resultados de maior relevo, destaca a histórica vitória em Guimarães, com o PSD a colocar um ponto final a 36 anos de governação socialista.

Para Paulo Cunha, «o resultado obtido no Quadrilátero do Minho é um sinal inequívoco de mudança e de confiança. O PSD demonstrou que está preparado para liderar o desenvolvimento da região com responsabilidade, visão e proximidade às populações».

O famalicense também considera que os autarcas social democratas «são hoje uma referência de boa governação, transparência e capacidade de concretizar políticas de crescimento equilibrado e coesão territorial». Por esta ordem de razões, felicita todos os candidatos, militantes e simpatizantes «pelo empenho e espírito de missão demonstrados ao longo da campanha, reafirmando o compromisso de governar com proximidade, seriedade e sentido de serviço público».

Feitas todas as contas, o PSD lidera os municípios de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Celorico de Basto, Amares, Terras de Bouro, Vila Verde e Cabeceiras de Basto.

Sobre a taxa de abstenção, que no distrito de Braga fixou-se em 30,29%, abaixo da média nacional (40,74%), «demonstra o forte enraizamento do poder local e o sentido cívico dos bracarenses e minhotos, que continuam a acreditar na democracia participativa e nas soluções que o PSD representa para as suas comunidades».

Já o Partido Socialista continua à frente apenas em Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, enquanto que as autarquias de Esposende e Vizela passam a ser governadas por movimentos independentes.

Famalicão: Exposição “Laços de Barros” junta seniores e crianças

Ao final da tarde da próxima sexta-feira, a partir das 18h30, decorre a inauguração de uma exposição de cerâmica promovida pelo Centro de Dias e Centro de Atividades de Tempos Livres do Centro Social e Cultural de Riba de Ave. A mostra, que estará patente no polo da Biblioteca Municipal naquela vila, pode ser visto até ao dia 31 de dezembro.

O resultado desta exposição resulta de um projeto de Intergeracionalidade, proposto pela artista plástica Angelina Silva que visou a valorização do idoso, reconhecendo o seu contributo para a comunidade e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento da autoestima de cada um. Para as crianças, o objetivo foi sensibilizá-las para a importância do idoso, respeitando as suas fragilidades e características, proporcionando-lhes uma experiência de aprendizagem diferente, que contribui para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais.

Neste contexto, Angelina Silva propôs uma atividade de cerâmica, em que cada criança, em diálogo com um idoso, fez perguntas sobre a sua infância, brincadeiras favoritas, sonhos e momentos significativos da vida. Através destas conversas, cada criança, com o apoio do idoso, transformou essas histórias em pequenas esculturas de barro, fornecido gentilmente pela Fundação Castro Alves.

O resultado é uma coleção de peças únicas, que simbolizam não apenas os idosos e as suas histórias, mas sobretudo o vínculo especial que se criou durante este encontro. Em suma, trata-se de uma exposição sobre encontros entre gerações, onde crianças e idosos transformam memórias, histórias e sonhos em pequenas esculturas de cerâmica. Cada peça representa afetividade, curiosidade e sabedoria, celebrando a beleza da conexão humana.

Famalicão: Exposição de fotografias e poemas na Dar as Mãos

No âmbito da Iniciativa Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social da EAPN Portugal, a Associação Dar as Mãos tem patente uma exposição de fotografias e poemas alusivos aos fenómenos da pobreza e exclusão social. Com o título “Olhar(es)…”, a exposição pode ser vista, entre as 10 e as 16 horas, até aos 24 de outubro.

As fotografias, da autoria de Luís Costa e Paulo Silva, pretendem sensibilizar a comunidade para a importância de “olhar e ver” a realidade.

Esta exposição de fotografias, a realizar na Associação Dar as Mãos, será complementar ao projeto “Atelier Vivo”, a promover pela instituição, também com uma exposição de fotografia na Estação Rodoviária de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Par da Apolo representa Portugal no Campeonato da Europa de profissionais

Vítor Viana e Alexandra Fernandes, da Apolo Famalicão representaram, no passado fim de semana, Portugal no WDSF European Championship PD Latin, realizado em Roma, Itália.

Neste prestigiado campeonato onde são alguns dos melhores pares da categoria de profissionais da Europa, das danças latinas, o par levou o nome de Vila Nova de Famalicão além-fronteiras, com enorme dedicação e talento, alcançando o 26° lugar.

A Apolo Famalicão «congratula-se» com a participação dos seus atletas nesta importante competição internacional, assinalando que «é mais um marco de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela escola e da qualidade dos seus dançarinos no panorama da dança desportiva».

 

Famalicão: Festival da Flor do Monte é domingo

No próximo domingo, o Rancho Folclórico da Flor do Monte, da Carreira, realiza mais uma edição do seu festival. Na sede, no lugar do Monte, às 14 horas, concentram-se os grupos que se exibem depois das 14h30, na Rua das Andorinhas.

Para além do grupo organizador, participam os ranchos de Santa Maria de Negrelos (Roriz) e de S. Tiago de Rebordões.