Famalicão: AD Valongo confirma Raul Meca

O FC Famalicão é o terceiro clube da I Liga que mais jogadores utilizou – 7 – com idade igual ou inferior a 20 anos. Estes números constam do mais recente estudo do Barómetro e Observatório da Liga Portugal Betclic, que analisou dados relativos à utilização de jogadores sub-20 na temporada 2024/25 na Liga Portuguesa e nos principais campeonatos do futebol europeu (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França).

Sobre este ranking e a aposta em novos talentos, o treinador do Famalicão fala na coragem que é precisa «para abrir as portas aos mais jovens. É preciso acreditar no talento num tempo em que, muitas vezes, nos protegemos… para não correr riscos, para alcançar objetivos quantitativos – que também queremos -, mas sem medo do talento e da juventude. Obviamente que nos deixa felizes saber que somos um clube corajoso».

Palavras proferidas ao início da manhã desta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Santa Clara. Hugo Oliveira considera, ainda, que a aposta em jovens «faz parte do ADN do clube, daquilo que é o projeto e o desenvolvimento. Obviamente, quando temos talento temos de abrir portas. Seja ao que cresce dentro de portas, quer ao que está fora e possamos estar atentos para o encontrar e desenvolver». No entanto, avisa que o fator idade «nunca será preponderante para jogar. O importante é o potencial e a qualidade».

O treinador do Famalicão reforça uma ideia muitas vezes repetida pelo presidente da SAD, Miguel Ribeiro. «Desenvolver jogadores faz parte do projeto do clube. Sempre foi assim e vai continuar a ser. É importante que se encaixe no puzzle o projeto do clube, o treinador, a exigência e o talento, mas há muito para se desenvolver» porque, reitera, «temos que continuar a aprender e o processo é de desenvolvimento. Só assim o futuro será melhor».

Ainda sobre o estudo, Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Pedro Bondo, Yassir Zabiri, Ibrahima Ba, Otso Liimatta e Leonardo Oliveira são os responsáveis por colocar o emblema famalicense num patamar de relevo no que toca à valorização de jovens talentos. Só o Sporting e Braga superam o emblema famalicense na utilização de jogadores dentro daquela faixa etária. Individualmente, é destaca a preponderância de Gustavo Sá. O médio criativo faz parte do top 10 de jogadores sub-20 com mais assistências nos principais campeonatos do futebol europeu, tendo servido os colegas de equipa em seis ocasiões.