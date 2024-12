Famalicão: Aluna leva para a escola faca de grandes dimensões escondida na mochila

O Fitness UP, criado em 2012 por Hélder Ferreira em Famalicão, é hoje uma das maiores cadeias de ginásios em Portugal, com 55 espaços e mais de 120 mil clientes.

Hélder Ferreira iniciou o seu percurso em 2010, ao transformar o Eugénios Health Club numa referência local. Preocupado com a concorrência, decidiu criar o Fitness UP, que acabou por superar todas as expectativas. “Isto hoje é um colosso comparado com aquilo que eu sonhei”, afirma o empresário.

O sucesso da marca, segundo Hélder, deve-se ao capital humano. “Ou criava lugares para os meus colaboradores crescerem ou perdia-os. Desenvolveram-se enquanto profissionais, hoje são diretores de clube, mas vieram das receções, da área comercial, foram PT’s”, explica.

O objetivo é continuar a crescer, e Hélder prevê chegar “à centena de espaços por todo o território nacional” em breve.

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, reconheceu Hélder Ferreira como um dos Rostos da Região Empreendedora Europeia (EER) no âmbito do roteiro promovido este ano. “A sua visão de transformação de um negócio local numa grande cadeia nacional a partir de Famalicão é um exemplo deste território empreendedor e um exemplo de que a partir de Famalicão somos capazes de crescer e dar dimensão a projetos por todo o país e pelo mundo”, afirmou.

Hélder Ferreira destacou ainda o papel de Famalicão no seu percurso. “Na fase inicial tive um enorme suporte de diversos empreendedores e empresários que aqui se apoiam nos negócios”, partilhou. Além dos ginásios, está a diversificar investimentos e a cimentar a sua atuação como mentor, ajudando outros empresários a crescer.