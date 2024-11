Famalicão: Apesar de problemas na caixa de velocidades, JP Sousa faz pódio em Murça

No Rali de Murça, realizado no passado sábado, a dupla João Pedro Sousa/Tiago Silva, em Renault Clio RS, garantiu o pódio no Campeonato Start Norte 2RM e foi segunda no grupo X2.

Nesta prova, disputada em pisos de terra, a equipa teve problemas com a caixa de velocidades, pela quebra do suporte, dificultando a troca de velocidades. Mesmo assim, Sousa e Silva mostraram capacidade de improviso e trabalho de equipa. «Foi uma situação crítica, mas o Tiago conseguiu ditar as notas e, ao mesmo tempo, segurou a manete das mudanças para terminar a prova com um excelente resultado, mantendo assim a liderança do Grupo X2 e o 3.º lugar na classificação geral do campeonato», relatou o piloto João Pedro Sousa.

A temporada vai, agora, para a sua reta final, com o Rali de Águeda nos dias 7 e 8 de dezembro, onde tudo será decidido. A equipa está focada e pronta para lutar pelos objetivos, contando com o apoio dos seus patrocinadores.

Foto: Ricardo Oliveira