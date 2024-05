Famalicão assinala Dia da Europa com várias iniciativas ao longo da semana

Tal como Cidade Hoje anunciou no passado domingo, a AD Esmeriz garantiu o título de campeão da 2.ª divisão da AFSA quando faltam três jornadas para o final do campeonato, e assegurou o regresso ao escalão maior do futsal concelhio. A vitória frente ao Riba de Ave HC, por 3-1, permitiu-lhe chegar a este ambicionado objetivo.

Falta saber quem vai acompanhar o Esmeriz na subida de divisão e quem vai disputar o play-off com o penúltimo classificado da 1.ª divisão. Para já, os favoritos são o Riba d´Ave (2.º classificado, 39 pontos) e o Lousado (3.º classificado, 38 pontos). A turma de Riba de Ave não pontuou nesta jornada, já o Lousado venceu o Miradouro, por 7-4. O Miradouro é o último com 4 pontos.

A Jasp (4.º classificado, 35 pontos) ainda mantém esperança, ao somar uma vitória sobre o Louredo (5-1), que é 7.º, com 16 pontos.

O Novais venceu a Adere, por 3-2, e permanece no 5.º lugar com 30 pontos. Já a Adere é 6.ª, com 18 pontos.

O jogo entre o Gavião e a Flor do Monte foi adiado, enquanto a Arpo (9.º classificado, 15 pontos) folgou nesta jornada.

A próxima jornada realiza-se no dia 11/05 com os seguintes jogos: Riba d´Ave HC-Jasp, Flor Monte-Arpo, Adere-Gavião, Louredo-Novais, Lousado-Esmeriz. Miradouro folga.

Martinho, Covense e Landim na luta pela manutenção

A fuga à despromoção na divisão maior de futsal concelhio está renhida. S. Martinho, Covense e Landim, todos eles com 23 pontos, vão ter que esperar pela partida decisiva para saber quem assegura a manutenção e quem vai ao play-off.

Para já, o S. Martinho é aquele que ocupa o lugar indesejável por ter o pior goal-average, mas só no sábado ficará definido com total certeza a equipa que vai jogar o futuro no play-off.

O Barrimau e o Grac, respetivamente, último e penúltimo classificado, consumaram a descida de divisão, à entrada para a última jornada do campeonato, ainda não se conhece qual será a equipa que vai disputar o play-off da permanência com o 3.º classificado da 2.ª divisão.

Das 3 candidatas à descida, duas venceram na última jornada. O Landim recebeu e venceu a Outeirense, por 4-3, e o Covense, ao vencer o Grac, por 5-3, sentenciou a descida de divisão da turma da Cruz. Já o S. Martinho visitou o terreno do campeão Pedome e perdeu por 9-3.

A Adespo perdeu na deslocação ao terreno do Mal (4-2), o Castelões goleou o Barrimau (7-1) e a Aderm foi a Avidos vencer a Acura por 3-6.

Na última jornada, marcada para o dia 11/05, realizam-se as seguintes partidas: Barrimau-Mal, Outeirense-Pedome, Aderm-Landim, Grac-Acura, Adespo-Covense e S. Martinho-Castelões.

Cajada a um ponto de se sagrar campeã

A três jornadas do final da prova de veteranos, a Cajada está a um ponto do título (60 pontos). Na última jornada recebeu e venceu o S. Mateus, por 6-1, e se vencer a próxima ronda pode fazer história, pois os mais diretos perseguidores ficam matematicamente arredados do título: o Pedome, segundo com 49 pontos, só tem duas partidas para realizar, folgando noutra. Já o Grac (3.º classificado, 48 pontos) tem 4 jogos em disputa.

O Pedome recebeu e venceu as Lameiras (9.º com 26 pontos), por 8-4, já o Grac defrontou o Bairrense (11.º com 10 pontos) e venceu por 4-1. A Oliveirense, 4.ª classificada (47 pontos) derrotou o Covense (5-3), que é 7.º, com 27 pontos. A Outeirense (5.ª classificada, 30 pontos) perdeu diante do Esmeriz (10.º com 21 pontos), por 4-3. Por fim, a Acura (6.ª com 29 pontos) foi a Requião vencer o 1.º de Maio (último classificado, com 8 pontos) por 2-7. O Barrimau folgou.

Próxima jornada, dia 10/05: Cajada-Esmeriz, Covense-Pedome, Bairrense-Barrimau, Acura-Grac, S. Mateus-1.º de Maio e Lameiras-Outeirense. Oliveirense folga.