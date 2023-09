Famalicão: Bailarina da ARTIS recebe bolsa de estudo para estudar 3 anos na Alemanha

O ministro da Saúde Pública da Guiné-Bissau acompanhou, de perto, o trabalho que a associação famalicense HumanitAVE está a desenvolver em Bigene. Domingos Malu deslocou-se à “Missão Católica de Bigene”, onde a associação está instalada, para conhecer o trabalho que os voluntários estão a desenvolver. No final da visita, o governante elogiou e agradeceu o trabalho, e anunciou a assinatura de um protocolo entre o governo de Bissau e a HumanitAVE, que deverá acontecer nos próximos dias. O protocolo visa o desenvolvimento de todas as ações a favor do povo guineense.

Tiago Costa, fundador da associação, deu conta do trabalho que a HumanitAVE tem desenvolvido nas áreas da saúde, educação, direitos humanos, fisioterapia e rádio comunitária, enfatizando «o compromisso de continuar a levar a ajuda humanitária, juntamente com os parceiros, às populações mais vulneráveis».

A Humanitave está, este mês, na Guiné-Bissau em mais uma ação solidária. Nesta 18.ª missão estão 12 voluntários, que estão a monitorizar e dar continuidade a projetos através da formação e capacitação dos recursos locais. A Associação de Emergência Humanitária, que tem um projeto continuado neste país, conta já com recursos guineenses em diversas áreas que trabalham em conjunto com os voluntários portugueses.

Assim, juntamente com os locais, os voluntários estão a intervir diretamente nos projetos In Scola, Go On Fisiterapia, Terra Sabi-Rádio Comunitária, Nutrição- Criança Saudável e no programa + Saudi.

Os responsáveis da Humanitave reconhecem que muito há ainda a fazer, mas fazem uma avaliação positiva do que já foi conseguido.