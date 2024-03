Famalicão: Braçadas vitoriosas nos Zonais Infantis

Famalicão: Crianças ganham dois novos espaços para as brincadeiras

Desde o passado fim de semana, as crianças de Landim e Lousado têm ao seu dispor novos espaços para as brincadeiras e momentos de diversão.

Os parques das Searas, em Landim, e do Loteamento da Mabor, em Lousado, possuem novos equipamentos destinados aos tempos livres dos mais pequenos.

A requalificação do Parque das Searas envolveu um investimento municipal na ordem dos 14 mil euros. Já no Loteamento da Mabor, a autarquia investiu cerca de 27 mil euros para a instalação do parque infantil e colocação de cinco mesas para piquenique.

Os dois parques foram inaugurados no passado sábado com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, dos autarcas das freguesias de Lousado e Landim, assim como das crianças das duas freguesias que “testaram” os novos equipamentos.