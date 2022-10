Famalicão: Calçado de conforto mostra-se na Polónia

Rodrigo Cardoso (Cardu), jovem famalicense de 20 anos, disponibiliza, esta sexta-feira, às 17 horas, a primeira música – “Coisa Má” – do seu primeiro EP, em todas as plataformas.

Após mais de um ano de trabalho com o Grupo 48, que tem instalações no Centro Comercial Vinova, Cardu vai mostrar todo o seu potencial com o lançamento desta música. Apresentando um estilo diferenciado de produção e execução musical, o jovem promete trazer a público a sua versatilidade com melodias únicas.

O lançamento servirá como porta de entrada para o seu Ep e para projetos futuros do grupo.

A música foi produzida em Famalicão no estúdio do Grupo 48; todo o trabalho envolvente foi produzido também por membros do mesmo.

O grupo foi criado a 13 de maio de 2021, começando por ser um grupo de amigos que alugaram uma loja num centro comercial da cidade. Com o tempo outras pessoas juntaram-se a este projeto que é, agora, «um núcleo forte com amor pela música e pelas artes audiovisuais»

O nome 48 deriva do facto do número da porta da loja onde se situa o estúdio ser precisamente o 48.