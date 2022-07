Famalicão: Caminhada Noturna adiada

A Academia Gindança organizou o seu espetáculo de final de época, onde foi possível apreciar todo o trabalho desenvolvido pelos alunos e professores no último ano.

Trouxeram a palco a resposta à pergunta ” E depois? O que permanece?”

Um dos destaques foi a homenagem A Sérgio Costa e Rita Almeida, que receberam o Troféu Carreira Desportiva 2002/2021. Depois de 20 anos como atletas, são, agora, treinadores, juízes de prova e professores da Academia, com mais de 42 títulos nacionais, várias representações internacionais, e terminaram em 7.º lugar no Campeonato do Mundo Profissionais 10 Danças em 2019.

O vereador do Desporto, presente na cerimónia, enalteceu o trajeto desenvolvido por este par de referência nacional e internacional, levando o nome de Famalicão além-fronteiras, destacou igualmente o trabalho desenvolvido pela Gindança nestes 19 anos, a quem considerou uma referência na modalidade. Lembrando também a organização do Famalicão Dança que leva o país e o concelho aos quatro cantos do mundo.

Nesta festa, foram ainda homenageadas as alunas de ballet que realizaram os seus exames da Royal Academy of Dance, no mês passado: Margarida Cunha, Leonor Fontes, Ana Matilde Nunes, Bianca Silva, Joana Sampaio no Ballet Grau 1; Francisca Marques, Matilde Machado, Carolina Almeida no Ballet Grau 2; Lara Monteiro, Catarina Silva, Joana Silva, Beatriz Gomes e Beatriz Veiga no Ballet Grau 4.

Foram agraciados todos os professores pelo trabalho desenvolvido nestes anos difíceis.

O vereador do Desporto, Pedro Oliveira, entregou os galardões de Mérito Desportivo aos campeões e vice campeões em competições nacionais e internacional entre 2019 e 2022. Foram eles: Afonso Marinho, Lara Sousa, Bárbara Silva com o troféu mérito desportivo 2019; Irene Pereira no troféu mérito desportivo 2020; Eduardo Azevedo, Rita Silva com o troféu mérito desportivo 2020/2021/2022; Pedro Castro, Matilde Silva, Tomás Gomes, Gabriela Teixeira o troféu com o mérito desportivo 2019/2020/2021/2022; Filipe Gomes e Lara Batista, Sérgio Costa e Rita Almeida no troféu mérito desportivo 2019/2020.

Este espetáculo voltará a palco no dia 11 de setembro pelas 18 horas, no encerramento da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

A Academia vai de férias no final do mês mas até lá estará em vigor a campanha especial de inscrições e renovações da próxima época.