Famalicão: Cantigas de Natal em Joane

No dia 29 de novembro, empreendedores e empresários reuniram-se para uma partilha de conhecimento e de ideias de negócio.

A iniciativa, promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do Famalicão MadeIN, em parceria com a UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, aconteceu na sede da empresa PARTTEAM, na Lagoa.

Seis startup`s famalicenses deram a conhecer as suas ideias e modelos de negócio no âmbito do tema “Aceleração para a transição digital”. As ideias vão desde a recriação de pele de animais exóticos em laboratório, à visualização em imagem real de arquitetura 3D, entre outros.

«Somos um concelho com um grande dinamismo económico. É importante fomentar a ligação entre as empresas mais experientes no mercado com as que ainda estão a dar os primeiros passos», referiu Augusto Lima, vereador da Economia e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. «Iniciativas como esta são uma mais-valia, pois daqui surgem parcerias de sucesso», acrescentou.