Famalicão: Casa das Artes e TNF crescem nas redes sociais

Já há programa para as festas em honra de S. Vicente, popular festividade que decorre na freguesia de Sezures e que este ano tem como cabeça de cartaz Augusto Canário, que atua no último dia. As comemorações centram-se de 13 a 22 de janeiro, mas logo no primeiro dia do ano, às 12 horas, serão hasteadas as bandeiras ao som de uma salva de morteiros. Um dos momentos singulares é a colocação do arco que será erguido no dia 7 de janeiro.

De 13 a 21, há novenas em honra de S. Vicente, prosseguindo a festa nos dias 20, 21 e 22. Na sexta-feira, dia 20, às 21 horas, atua a Banda Myllenium, segue-se uma sessão de fogo, finda a qual continua a atuação da banda famalicenses.

No dia 21, às 22 horas, sobe ao palco Tiago Maroto; à meia noite, há uma sessão de fogo e, às 00:30, música com o Dj´s Echo Sound. No domingo, dia 22, às 20h30, celebra-se a eucaristia em honra de S. Vicente; às 14 horas, receção à fanfarra dos BV Famalicenses e às autoridade civis e religiosas; às 15 horas, sermão, seguido de procissão. Depois do sorteio das rifas, às 16h15, começa a atuação de Augusto Canário e Amigos.