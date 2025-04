Famalicão celebra Semana Santa

O certame Páscoa Doce, no âmbito das celebrações da Semana Santa de Famalicão, começa este fim de semana e continua nos dias 12 e 13. Esta feira, que vai na quarta edição, propõe vários doces e outras iguarias tão característicos da Páscoa e decorre na Praça D. Maria II.

Este é um dos momentos das solenidades da Semana Santa que vão decorrer até 27 de abril. Por estes dias, a cidade assinala este período com um programa religioso e cultural que começa esta sexta-feira, com a Conferência “Cristianismo, Ainda Importa?”, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, e termina no domingo, dia 27, com o encerramento da Exposição de Cruzes Floridas.

A Confraria das Santas Chagas, entidade organizadora, fala num momento «que envolve não só a comunidade paroquial, como também a cidade e o concelho», destaca José Pedro Sousa. O juiz da Confraria acredita que, por estes dias, Famalicão «torna-se visita obrigatória» não só para quem quer vivenciar as Solenidades da Semana Santa, «mas também para quem quiser saborear uma Páscoa Doce».

O Arcipreste de Famalicão, Padre Francisco Carreira, aporta o caráter religioso da Semana Santa, mas também «a importância de viver este momento em comunidade. A Semana Santa culmina a fé, a família e a comunidade e, por isso, será verdadeiramente a Semana Maior ao ser vivida conforme esses três constituintes considerados fundamentais».

O início das celebrações contará com a terceira edição da Caminhada pelo Património Religioso e Histórico, no próximo sábado. No dia 12, a Praça-Mercado Municipal recebe o showcooking “A Cozinha da Tia Cátia”, a partir das 16h00.

Já no Domingo de Ramos, dia 13, celebra-se a Bênção e Procissão de Ramos, na Praça 9 de Abril, seguida da eucaristia da Paixão, na Igreja Matriz Nova.

No dia 17, destaque para a procissão “Ecce Homo” que sai da Igreja Matriz Antiga pelas 21h30. Na Sexta-Feira Santa, dia 18, nota para a Recriação do Julgamento de Jesus, na Praça 9 de Abril, e para a Procissão do Enterro do Senhor a realizar-se de seguida, com o habitual percurso. Sábado, dia 19, a Vigília Pascal sai da Igreja Matriz Nova pelas 21h00.

No Domingo de Páscoa, a celebração da Eucaristia Solene decorrerá, como já é habitual, na Igreja Matriz Nova.

Entretanto e até dia 21 de abril, a Praça 9 de Abril recebe a exposição fotográfica “Fé e Tradição”.