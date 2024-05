Famalicão: Centro Social e Paroquial de Ribeirão quer crianças e adolescentes ao ar livre

Famalicão: Concelhia do PSD elogia coragem dos fundadores do partido

A Secção Política do PSD de Vila Nova de Famalicão deu início, no dia 6 de maio, às comemorações dos 50 anos da fundação do partido. O local escolhido foi o café-concerto da Casa das Artes, que ficou repleto de militantes. O momento foi de recordar, de abordar os contributos do partido para Portugal e para Famalicão e também foi tempo de homenagens aos militantes mais antigos, muitos deles fundadores.

Sofia Fernandes, a primeira mulher a presidir à Concelhia de Vila Nova de Famalicão, agradeceu a todos os militantes «a força e a dinâmica que tem mantido um Partido forte, coeso e unido».

Referindo-se aos militantes mais antigos, disse que «este é um dos vossos legados. Legado de coragem, de determinação e de entrega ao Partido, mas, sobretudo, a Vila Nova de Famalicão. É uma honra continuar o trajeto iniciado por vós, há 50 anos. Um projeto político, social-democrata, que muito tem contribuído para o desenvolvimento do nosso território e que tem merecido a confiança dos famalicenses».

A cerimónia foi marcada por uma tertúlia. Armindo Costa, antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão (2002-2013) falou da génese do partido, da sua fundação e do percurso histórico, a nível nacional, regional e local. Tido, por muitos, como um dos responsáveis pelo desenvolvimento de Famalicão em vários setores, Armindo Costa recordou os tempos difíceis do PREC. Aproveitou e incitou os mais novos a continuarem «a ser ativos, participantes na vida pública, a lutar, todos os dias, na contínua construção da democracia e da liberdade».

Outra das convidadas, Lídia Bacelar, filha do primeiro presidente da Comissão Política de Vila Nova de Famalicão, Carlos Bacelar, deu a perspetiva de uma menina de dez anos (em 1974), que assistiu, muito de perto, ao nascimento do então PPD. «Foi um período memorável, de dedicação à causa da democracia, à mobilização e intervenção cívica. Um conjunto de sonhadores, abnegados, na construção de um ideal social-democrata, do partido verdadeiramente português», descreveu.

Albino Rebelo falou do processo de implementação do PPD nas várias freguesias e a nível regional. «Foram tempos fantásticos, de luta permanente, nas ações de divulgação e da coragem, do ADN militante, sem medos, mas de algum receio em transmitir os ideais da social-democracia», disse.

Recorde-se que esta iniciativa marca o início de um programa de atividades de comemoração dos 50 anos do 25 de abril e da fundação do PPD/PSD, que a concelhia de Vila Nova de Famalicão levará em frente. Estão previstas ações de formação, seminários e várias iniciativas culturais.