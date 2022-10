Famalicão: Chega diz que é preciso «proteger os jovens e os nossos avós»

Esta quinta-feira foi renovado o protocolo que suporta o funcionamento de um “Banco de Ajudas Técnicas”, que conta com o apoio e patrocínio da CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale d´Este.

Este protocolo, entre a Engenho e a CEVE, que vigora desde 2015, tem por objetivo disponibilizar vários tipos de ajuda técnicas a pessoas idosas, doentes e acamadas residentes na área de influência da Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, com especial incidência nas freguesias famalicenses da área de concessão da cooperativa.

Na sessão, que decorreu nas instalações do lar “A Minha Casa”, Luís Macedo, presidente do conselho de administração da CEVE, deu nota da natureza e do alcance social desta parceria com a ENGENHO, no quadro das políticas de responsabilidade social da empresa, que sempre primou pela proximidade à comunidade.

Luís Macedo enalteceu a confiança que a CEVE deposita na Engenho, atribuindo-lhe, por isso, a responsabilidade de ser depositária de múltiplos equipamentos médicos necessários para apoio da comunidade doente ou diminuída, habitualmente mais fragilizada, e na atribuição do referido equipamento em regime de empréstimo, pelo período necessário ao utente, acompanhando e monitorizando a sua utilização. «A ENGENHO, através das suas respostas sociais e serviços, tem equipas técnicas no terreno que diagnosticam as necessidades, articulam e resolvem os problemas com a maior celeridade possível, facto de extrema importância para o cumprimento eficaz do objetivo social do projeto», sublinhou o responsável da CEVE.

O presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo, enalteceu o «virtuosismo desta parceria» que, para além de responder a necessidades prementes de pessoas em situação de elevada vulnerabilidade, atesta, também, o «olhar atento, a sensibilidade e a capacidade de intervenção para questões sociais das comunidades locais, uma das marcas diferenciadoras da CEVE», elogiou.

É uma «parceria exemplar entre duas prestigiadas instituições do Vale do Este, com uma forte capacidade interventiva a favor do território e das comunidades», elogiou a vereadora Sofia Fernandes, também presente na assinatura do protocolo.

O Banco de Ajudas Técnicas já deu resposta a 84 pessoas, sendo que atualmente 18 pessoas beneficiam de 23 ajudas técnicas em várias freguesias. As ajudas mais procuradas são camas articuladas, cadeira de rodas, colchões anti escaras, cadeiras higiénicas e andarilhos, ajudas que são referenciadas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e Serviço Apoio Domiciliário da ENGENHO. É de referir que um número significativo de ajudas técnicas estão alocadas aos utentes do Lar e do Centro de Dia da Instituição.